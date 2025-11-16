Faits divers
Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Un homme poignardé à Perrache ce vendredi

  • par Claire Martinez

    • Vendredi 14 novembre, dans la soirée, un homme reçoit un coup de couteau à proximité du tramway à Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon. La circulation des transports a été perturbée.

    Il était 21 h 30, ce vendredi 14 novembre, lorsqu'à proximité du tramway à Lyon Perrache, un homme reçoit un coup de couteau. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital dans un état grave.

    Un suspect a rapidement été interpellé par la police nationale grâce aux témoignages recueillis et à l’exploitation de la vidéosurveillance. Pour l'heure, les circonstances exactes de cette agression restent inconnues. L'évènement a provoqué d'importantes perturbations sur les lignes de tramway jusqu'à la fin du service. Des bus relais sont même venus soutenir la circulation.

    Une boulangerie du 7e arrondissement fermée pour manque d'hygiène

