Un homme poignardé à Perrache ce vendredi

Vendredi 14 novembre, dans la soirée, un homme reçoit un coup de couteau à proximité du tramway à Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon. La circulation des transports a été perturbée.

Il était 21 h 30, ce vendredi 14 novembre, lorsqu'à proximité du tramway à Lyon Perrache, un homme reçoit un coup de couteau. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital dans un état grave.

Un suspect a rapidement été interpellé par la police nationale grâce aux témoignages recueillis et à l’exploitation de la vidéosurveillance. Pour l'heure, les circonstances exactes de cette agression restent inconnues. L'évènement a provoqué d'importantes perturbations sur les lignes de tramway jusqu'à la fin du service. Des bus relais sont même venus soutenir la circulation.