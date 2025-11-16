Consommation
La Fabrique de Justine est fermée depuis le 10 novembre 2025.

Une boulangerie du 7e arrondissement fermée pour manque d'hygiène

  • par Claire Martinez

    • La Fabrique de Justine, une boulangerie située au 37 avenue Jean Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon, est fermée suite à un arrêté municipal pour non respect des règles d'hygiène.

    Les clients de La Fabrique de Justine, une boulangerie située au 37 avenue Jean Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon, ont appris la nouvelle sur la vitrine de la boutique. Un arrêté municipal de plusieurs pages ordonné par la Ville de Lyon expliquant les raisons de sa fermeture administrative depuis le lundi 10 novembre. Les raisons ? "Une répétition d’infractions déjà notifiées à l’exploitant" ainsi qu'une "insuffisance des actions correctives apportées".

    "La qualité était de pire en pire"

    La boulangerie, qui propose à la vente des pains bios et au levain et met en avant ses produits 100 % maison, est visée pour "non-respect des règles d’hygiène dans les locaux de production, de stockage, de vente et les locaux sociaux" par les agents de la direction de la Santé, ainsi que "la présence de traces de moisissures et d’humidité, de très nombreuses déjections, ainsi qu’un défaut de propreté générale".

    Un arrêté municipal est affiché sur la vitrine de la boutique.

    Sur les réseaux sociaux, certains clients s'étonnent de cette fermeture. D'autres s'y attendaient : "la qualité était de pire en pire", estime un client. La mairie demande au gérant de la boulangerie de procéder aux travaux de nettoyage approfondi afin de "se mettre en conformité avec les réglementations en vigueur". De son côté, La Fabrique de Justine reste injoignable.

