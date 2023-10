Salut nazi, cris de singe : l'OL "condamne" les "comportements racistes" de ses supporters contre l'OM

Dimanche soir à l'occasion du match OM-OL, reporté après le caillassage du bus des joueurs lyonnais, des supporters du club ont effectué des saluts nazis et lancé des cris de singe à l'adresse des supporters marseillais.

L'Olympico reporté de ce dimanche soir a décidemment été une soirée noire pour le football et son image. Alors que 600 supporters lyonnais avaient été autorisés à faire le déplacement au stade Vélodrome après plusieurs années d'interdiction systématique, leur bus a été caillassé, et plusieurs d'entre eux ont été blessés.

Le club veut "identifier les auteurs de tout acte contraire à loi"

Pis encore, le bus des joueurs de l'Olympique lyonnais a lui aussi été pris pour cible, blessant le coach du club, Fabio Grosso, qui a subi 12 points de sutures après avoir reçu un projectile. Mais alors que la LFP et la préfecture statuaient sur la tenue ou non du match, des comportements pénalement repréhensibles ont été constatés en tribune, dans le parcage lyonnais notamment.

« 𝗠𝘂𝘀𝘂𝗹𝗺𝗮𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗱𝗲.

𝗟𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝘂𝘅 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮𝗶𝘀.

𝗙𝗮𝘂𝘁 𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝗿 𝗰𝗲𝘀 𝗯𝗼𝘂𝗴𝗻𝗼𝘂𝗹𝗲𝘀. »



Agitations de passeports, signes nazis, imitation de singes ou encore marseillaises entonnées à répétition.



Plusieurs photos et vidéos montrent des "supporters" de l'OL effectuer des saluts nazis et mimer le singe le tout accompagnés de chants racistes. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes présentes dans le parcage témoignent également de ce qu'ils ont entendu : "Musulmans de merde" ; "Les flics on est avec vous, faut niquer ces bougnoules."

Ce lundi matin, l'Olympique lyonnais a réagi sur le réseau social X (ex-Twitter) expliquant qu'il "condamne fermement les inacceptables comportements racistes d'individus dans le parcage dimanche". Le club assure avoir "demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à loi, mais aussi contraire à ses valeurs, et rappelle sa volonté de les éloigner des tribunes".

Pour rappel, neuf personnes ont été interpellées, suspectées d'être impliquées dans le caillassage des bus lyonnais a annoncé le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin a par ailleurs estimé que "c’est au club de gérer ses supporters", alors même que les incidents de dimanche soir sont survenus sur la voie publique.