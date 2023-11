Gérard Collomb unanimement salué par la classe politique lors de ses obsèques

Poids lourds du gouvernement, députés et élus locaux étaient ce mercredi à Lyon pour les obsèques de l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb.

"Lors de ma cérémonie d'investiture, vous versiez d'inoubliables larmes, c'est à nous, à moi, d'être aujourd'hui étreint par le chagrin, inconsolable." Le président de la République, Emmanuel Macron était ce mercredi à Lyon, pour assister aux obsèques de Gérard Collomb, maire de Lyon pendant près de 20 ans puis ministre de l'Intérieur, qui s'est éteint à l'âge de 76 ans. Comment pouvait-il en être autrement, tant le "baron" de Lyon fût le premier à croire en la pertinence du projet politique porté par celui qui entendait dépasser les clivages.

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte lors de leur arrivée aux obsèques. @WilliamPham

"Les Français vous sont reconnaissants d’avoir cru en l’émergence d’un bloc central, qui est aujourd’hui le meilleur bouclier contre ces extrêmes que vous n’avez jamais cessé de combattre", a ajouté le chef de l'Etat qui offrira à Gérard Collomb le poste de ministre qu'il n'aura jamais obtenu au Parti socialiste. Un passage éclair à Beauvau qui selon Laurent Wauquiez, aura donné à l'éternel maire de Lyon une stature "d'homme d'Etat", "lucide sur ce qui était en train de se passer dans notre pays".

"Gérard Collomb, c'était Lyon, et Lyon, c'est quelque chose" Edouard Philippe, ancien Premier ministre

"De l'Assemblée nationale au Sénat, du 9e arrondissement de Lyon à l'Amérique latine, de la mairie de Lyon à la place Beauvau, il resta toujours fidèle à ce slogan, voir loin rester proche", a rappelé Edouard Philippe dans un éloge ciselé et référencé, qui fût Premier ministre lors du passage au gouvernement de l'ex-premier magistrat de Lyon. Et d'ajouter : "Gérard Collomb, c'était Lyon, et Lyon, c'est quelque chose." Le leader du parti Horizon a confié avoir découvert un homme "infiniment cultivé", au "franc parler qui pouvait détonner [...] pour présenter les choses comme il se sentait le devoir de les dire, afin de nous mettre collectivement devant nos responsabilités".

Le député Les Républicains du Rhône, Alexandre Vincendet a salué de son côté "un redoutable politique" "qui aura marqué son territoire et son époque". "Gérard Collomb, c'était un combattant politique infatigable et un maire bâtisseur", résume-t-il. Anne Brugnera, députée Renaissance du Rhône garde quant à elle une façon de faire la politique : "le terrain, le terrain, le terrain." "Moi j'ai appris à faire la politique dans ses équipes, quand Thierry Philip est arrivé candidat sur le 3e, j'étais directrice de campagne en 2008, on a appris toutes les rues de l'arrondissement par cœur", se remémore-t-elle.

"Il avait ce tempérament de Lyonnais qui ne se cachait pas pour dire ce qu'il pensait des gens" Christian Estrosi, maire de Nice

Le maire de Nice et ami de Gérard Collomb, Christian Estrosi, a reconnu avoir été touché par "l'amour qu'il portait à Lyon". Et de conter un des derniers instants partagés avec l'épicurien qu'était l'ancien maire de Lyon : "Il avait une table préférée à Nice qui s'appelait "Chez Nicole". Il m'a appelé un jour et m'a dit, 'je suis à Nice demain, je veux qu'on partage un moment d'amitié Chez Nicole'. On en a raconté des choses sur les uns et sur les autres. Il avait ce tempérament de Lyonnais qui ne se cachait pas pour dire ce qu'il pensait des gens."

Enfin, le député MoDem, Cyrille Isaac-Sibille a salué un maire "au contact, le plus proche possible des Lyonnais". Et d'ajouter : "Son but, c'était de transformer leur quotidien."

