Une station de métro renommée en mémoire de Gérard Collomb 

Décédé le 25 novembre 2023, l’ancien maire de Lyon Gérard Collomb va voir son nom accolé à celui de la station de métro gare de Vaise en début d’année.

Depuis le décès de l’ancien maire de Lyon Gérard Collomb, le 25 novembre 2023, les hypothèses allaient bon train pour identifier un lieu afin de lui rendre hommage. Certains élus voyaient ainsi d’un bon œil de renommer la gare de la Part-Dieu du nom de l’ancien ministre de l’Intérieur d’Emmanuel Macron, qui a largement contribué à façonner le quartier d’affaires lyonnais. Il n’en sera rien.

En début d'année prochaine

En préambule du conseil métropolitain de fin d’année, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a annoncé avoir, en concertation avec le maire de Lyon et Caroline Collomb, choisi de renommer la Gare de Vaise en mémoire de l’ancien élu du 9e. "Nous allons ajouter le nom de Gérard Collomb à la station de métro gare de Vaise, en début d’année celle-ci s’appellera Gare de Vaise - Gérard Collomb", a déclaré Bruno Bernard.

Selon l’élu écologiste, "les possibilités étaient nombreuses", mais "c’est dans le 9e arrondissement où cela a le plus de sens. C’est là, où son action politique a été la plus forte et la plus importante [...]. [Il] a transformé le quartier de Vaise, d’une friche industrielle et ferroviaire est né un véritable quartier moderne où il fait bon vivre, travailler et se divertir".

Un choix décrié dans l'opposition

Une annonce surprise, que n'a que peu goûté Louis Pelaez, l'un des proches lieutenants de Gérard Collomb durant la dernière campagne des municipales. "Vous nous avez pris de cours", a déploré le président du groupe Inventer la Métropole de demain, estimant que le choix de l'exécutif, bien que validé par Caroline Collomb, n'est pas à la hauteur de l'homme que fût Gérard Collomb.

"Résumer l’action de Gérard Collomb au 9e arrondissement est beaucoup trop réducteur" Louis Pelaez, Inventer la Métropole de demain

Et l'élu d'opposition de conclure en ajoutant : "Nous pensons que l’action de Gérard Collomb et sa place historique dans notre ville et notre Métropole méritent mieux qu’une simple appellation de station de métro, fusse-t-elle à Lyon 9e, qu’il a tant aimé. Résumer l’action de Gérard Collomb au 9e arrondissement est beaucoup trop réducteur."