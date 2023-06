Les trois infos à retenir du jeudi 22 juin à Lyon

Force Ouvrière relativise les bons chiffres de la mairie sur le recrutement de policiers, les auto-écoles inquiètes après les annonces de la Première ministre, la Justice autorise la conférence de Salah Hamouri à Lyon... Quotidiennement, Lyon Capitale sélectionne trois informations qui ont marqué la journée.

Recrutement de policiers à Lyon, FO relativise les bons chiffres de la mairie

Début juin, le maire de Lyon se félicitait d’un recrutement en hausse de 30% des policiers municipaux. Pour Force ouvrière le compte n’y est pas en raison de départs aussi nombreux que les arrivées.

Police Municipale - @Hugo LAUBEPIN

La guerre des chiffres se poursuit à Lyon sur les effectifs de la police municipale. Alors que le maire EELV de Lyon, Grégory DOUCET, se félicitait le 13 juin d’une augmentation de 30% des "recrutements de la police municipale par rapport à la précédente mandature, avec un objectif ambitieux de 365 agents", Force ouvrière (FO) relativise ces bons chiffres.

Permis de conduire à 17 ans : à Lyon, les auto-écoles s'inquiètent

Après l'annonce de la Première ministre, Élisabeth Borne, de baisser l’âge légal pour passer le permis de conduire à 17 ans, certaines auto-écoles de Lyon s'inquiètent quant à leur capacité à "encadrer tous les nouveaux candidats".

Auto-école. (Photo by GEORGES GOBET / AFP)

Mardi 20 juin, la Première ministre a annoncé l'ouverture du permis de conduire aux jeunes de 17 ans. Un choix qui interpelle un bon nombre de personnes et notamment les principaux concernés : les auto-écoles. "On a été surpris par cette annonce, on l’a appris comme tout le monde à la télé", affirme une monitrice de l’auto-école Brotteaux à Lyon.

La Justice autorise la conférence de Salah Hamouri à Lyon

Le tribunal administratif de Lyon a suspendu l'arrêté municipal interdisant la tenue d'une conférence de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Elle se tiendra bien comme prévue à la Bourse du travail ce jeudi.

Salah Hamouri. (Photo ABBAS MOMANI / AFP)

Grégory Doucet avait fait le choix d'éviter une nouvelle polémique lorsque le mercredi 21 juin, il prenait un arrêté municipal interdisant la conférence de Salah Hamouri prévue ce jeudi à la Bourse du travail. Justifié par des "risques de troubles à l'ordre public", l'arrêté a été pris "à la demande de la préfecture, qui jugeait l'annulation indispensable", précisait la municipalité.

