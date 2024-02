France-Angleterre à Lyon : les 60 000 places vendues en moins de 2h

La billetterie pour le match entre la France et l'Angleterre le 16 mars à 21h ouvrait ce mardi à 10h. Moins de 2h plus tard, toutes les places ont déjà été vendues.

Le Crunch entre la France et l'Angleterre se jouera bien à guichet fermé au Groupama Stadium le 16 mars prochain. Et pour obtenir des places pour le premier match de l'histoire du Tournoi des Six Nations à Lyon, il a fallu se lever de bonne heure et avoir un peu de chance, tant la billetterie a été prise d'assaut dès les premières heures du jour ce mardi.

En moins de 2h, l'ensemble des billets ont été vendus par la Fédération Française de Rugby. A noter qu'une première phase de vente avait été organisée la semaine dernière pour les licenciés alors qu'un contingent de places avait déjà été distribué à la fédération anglaise de rugby. A 11h45, un message indiquant que "toutes les places pour la rencontre France-Angleterre ont désormais trouvé preneurs" était affiché sur le site de la FFR.

Les Bleus attirent toujours les foules

Cette dernière avait expliqué il y a quelques semaines qu'elle avait reçu plus de 240 000 demandes pour ce match qui sera le dernier des Bleus dans ce Tournoi des Six Nations 2024. Après leur lourd revers face à l'Irlande à Marseille en ouverture, puis la défaite étriquée à Edimbourg face à l'Ecosse, dimanche, les hommes de Fabien Galthié n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 13-13 contre l'Italie à Lille.

Les coéquipiers de Grégory Alldritt se déplaceront le 10 mars à Cardiff pour y affronter le Pays de Galles avant donc de retrouver les Anglais à Lyon dans une ambiance qui s'annonce festive et un stade qui sera plein à craquer.