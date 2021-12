La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé vouloir mettre fin aux aides accordées à l'IEP de Grenoble lundi 20 décembre après la suspension d'un professeur. La direction de l'institut a souhaité clarifier la situation et donner sa version des faits. Elle appelle également au dialogue avec le président de la région Laurent Wauquiez.

La suspension d'un professeur, notifiée dans un arrêté émis par Sabrine Saurugger, directrice de l’IEP de Grenoble, a conduit le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, à stopper les financements alloués à l’établissement par la collectivité. Ce mardi 21 décembre, la direction de l'établissement a souhaité réagir en donnant sa propre version des faits. Elle reproche notamment à la Région d'avoir pris une décision "motivée par un motif politique, davantage que par la réalité de la situation au sein de l’institution", d'autant que le soutien financier consiste essentiellement "en l’attribution de bourses aux étudiants, de soutien aux projets de formation continue et à l’action sociale, notamment pour faciliter l’accès d’un jeune public éloigné ou empêché à l’enseignement supérieur et à l’emploi".

"Instrumentalisation d'un cas particulier"

Après une prise de parole dans les médias pour dénoncer "une dérive idéologique et communautariste" au sein de l'institut, M.Kinzler a été visé par des "attaques et des menaces inadmissibles entraînant de graves conséquences" explique l'institut dans un communiqué. Toutefois, précise-t-elle, "les relations entre un professeur au sein de l’IEP et la direction sont du ressort des relations entre un employeur et un membre de son personnel ; elles sont à ce titre de nature privée". En ce sens, la direction de l'IEP de Grenoble désapprouve le battage médiatique qui plane autour d'une mesure prise en interne "à l’égard d’un agent public".

Plus loin, la direction de l'institut isérois revient sur les accusations de "dérive idéologique et communautariste", de "wokisme" ou encore de "cancel culture" dont elle est la cible. Elle évoque le fait que les débats qui traversent la société ont nécessairement "une résonance particulière au sein d’une école d’études politiques qui vit au rythme de la démocratie et des grands débats de son époque". Sa principale mission reste donc de faire respecter un cadre républicain au sein de son établissement, en tenant à ce que les débats y soient " respectueux de ses principes fondamentaux, à la laïcité et à l’universalisme".