Ça s'est passé à Lyon un 9 décembre : l'enlèvement de Christophe Mérieux

Le 9 décembre 1975, le fils d’Alain Mérieux, président de l’institut pharmaceutique BioMérieux, était enlevé sur le chemin de l’école. Retour sur une date marquante de l'histoire lyonnaise, retranscrite en bande dessinée dans notre ouvrage Le Gang des Lyonnais et autres vraies histoires lyonnaises.

C'était il y a 50 ans jour pour jour. Le 9 décembre 1975, Christophe Mérieux, fils du milliardaire et industriel lyonnais, Alain Mérieux, est enlevé, rue Félix Jacquier dans le 6e arrondissement, alors qu'il se rendait à l'école. Ses ravisseurs avaient alors demandé plus de 20 millions de francs (environ 3 millions d'euros), la plus grosse rançon jamais demandée pour un kidnapping.

"On va rien te faire, c'est une blague !"

Le petit Christophe Mérieux, alors âgé de 9 ans, avait été retrouvé trois jours plus tard dans une poubelle de l'avenue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon. À sa libération, il s'exprimait devant les caméras du JT de 20 h de la chaîne A2. "Ils m'ont dit 'on va rien te faire, c'est une blague !'. Ils m'ont laissé tranquille dans une maison, dans les montagnes", décrit-il aux journalistes, entourés de ses parents.

Après plusieurs mois d’enquête, le célèbre truand lyonnais Louis Guillaud, dit "Loulou la carpe" et proche du Gang des Lyonnais, est interpellé en 1976 et condamné à vingt ans de prison.

Louis Guillaud, dit Loulou la Carpe - Dessin extrait de la BD “Le Gang des Lyonnais et autres vraies histoires lyonnaises” © David Mohamed