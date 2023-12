Accès, circulation... ce qu'il faut savoir avant de se rendre à la Fête des lumières à Lyon

La Fête des lumières débute officiellement ce jeudi soir. Découvrez l'ensemble des informations pratiques à connaître pour accéder au centre-ville de Lyon.

Après une soirée d'essais à laquelle de nombreux curieux ont d'ores et déjà assisté ce mercredi soir, la Fête des lumières débute officiellement ce jeudi à 19 h à Lyon. Comme chaque année depuis la mise en place d'un périmètre de sécurité, l'évènement est soumis à de nombreuses contraintes, notamment en matière de circulation à pied, à vélo ou en trottinette. Lyon Capitale fait le point.

Trois périmètres de sécurité interdit à la circulation dès 17 h (ou 18 h)

Trois périmètres de sécurités sont mis en place, officieusement dès 17 h, officiellement à 18 h les 7,8 et 9 décembre et dès 16 h le dimanche 10 décembre. Le principal concerne principalement la Presqu'île de Lyon, les pentes de la Croix-Rousse et la basilique de Fourvière, fermé aux véhicules et dont l'accès sera sujet à des fouilles et des palpations aléatoires. La circulation des trottinettes et des vélos y sera également interdite, les riverains pourront néanmoins passer les points de contrôle en posant pied à terre et en présentant un justificatif de domicile.

Une quarantaine de points d'entrée seront répartis tous les 100 mètres et la sortie du périmètre devrait être possible sur l'ensemble de ce dernier. A noter également que les passerelles du Palais de Justice, de l'Homme de la Roche, Saint-Vincent et Paul-Couturier à Saint-Georges seront fermées en même temps que la mise en place du périmètre. Deux autres périmètres de sécurité seront mis en place autour des parcs Blandan et de la Tête d'Or.

Le périmètre de sécurité de la Fête des lumières 2023 inclut bien la colline de Fourvière.

Lire aussi : Fête des lumières : l’origine "paranoïaque" de la Rose Family de Philippe Katerine

Le dispositif de TCL renforcé

Du côté des transports en commun, TCL a prévu "la mise en place d'un dispositif d'envergure exceptionnelle". Les lignes de métro circuleront jusqu'à 2 h du matin dès ce soir, et ce, jusqu'à la nuit du 9 au 10 décembre. Le trafic de l'ensemble des lignes sera renforcé durant les quatre jours et 600 agents seront mobilisés pour aiguiller et assurer la sécurité. Les lignes de tramway T1 et T3 tout comme le funiculaire circuleront jusqu'à 1 h du matin.

Dès 16 h, Les bus ne circuleront plus en Presqu'île, dans le Vieux-Lyon et autour des parcs de la Tête d'Or et Blandan. Les parcs relais TCL resteront quant à eux ouverts jusqu'à 3 h du matin. Le ticket "TCL en fête" sera proposé au prix de 3,50 € par jour pour se déplacer sans limite de 16 h à la fin du service.

Le dispositif TCL de la Fête des lumières à Lyon. (@TCL)

Lire aussi : Notre coup de coeur de l’avant-première de la Fête des lumières

Parkings et rues fermés

Le stationnement sera interdit entre midi et minuit pendant les quatre jours de festivités dans les rues suivantes : rue Edouard Herriot, rue Paul Chevenard, rue de Brest, rue Gasparin, rue Émile Zola, rue des Archers, rue Childebert et rue Jean de Tournes (de la place des Jacobins à la rue de la République), rue Jean Fabre, rue du Président Carnot. Des panneaux seront installés 72h avant la manifestation dans ces rues.

Les parkings Terreaux, Célestins, Bellecour, Saint-Antoine, Saint-Jean, Tupin Central Park et Grolée seront fermés les 7 et 8 décembre de 18 h à minuit et les 9 et 10 décembre de 17 h à 23 h. Entrées et sorties seront ainsi impossibles. Les parkings LPA Antonin Poncet, Bourse, Hôtel de Ville, République et Saint-Georges seront eux-aussi fermés, mais uniquement en entrée. Les sorties resteront ainsi possibles.

Lire aussi :