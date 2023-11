Lyon Urban Trail by night, l'autre Fête des Lumières de Lyon

Michel Sorine, président d'Extra Sports, est l'invité de 6 minutes chrono pour évoquer le Lyon Urban Trail by night qui se court samedi 4 novembre.

Le 4 novembre 1689, la mère de Riants de Villeroy, supérieure de la Visitation de l'Antiquaille, avait en songe, la révélation du tombeau de Saint Pothin.

Ce 4 novembre 2023, il n'y aura aucun songe (d'une nuit d'automne) mais bien une révélation pour près de 6 500 illuminés qui prendront le départ du Lyon Urbain Trail by night : c'est beau Lyon la nuit.

"L'autre fête des lumières" tambourine Extra Sports, organisateur du concept diurne (2007) et nocturne (2014).

Le principe est simple : on chausse ses baskets, on branche sa lampe frontale et on part courir de nuit sur 8, 15 ou 26 kilomètres. Avec quelques passages nature ou même en forêt, dans des lieux qui ouvriront spécialement pour l'évènement, comme le fort de Vaise, le parc de l'école Sainte Marie, la cité universitaire André Alix ou encore le parc aventure Sainte Foy.

"L'urban Trail, c'est extrêmement simple. C'est à portée de métro, on vient en vélo, c'est intramuros, c'est très simple."

Michel Sorine, président d'Extra Sports

Entre 6 500 et 7 000 coureurs prendront le départ de l'une des 4 courses (26 km, 15 km, 8 km open et chrono), dans le théâtre antique de Fourvière.

Comment expliquer un tel succès ? "C'est vrai qu'il y a un vrai engouement, reconnaît Michel Sorine, grand patron d'Extra Sports. En plus, l'urban trail, c'est extrêmement simple. C'est à portée de métro, on vient en vélo, c'est intramuros, c'est très simple." C'est ce grand mouvement sociétal des citadins qui veulent à la fois faire du sport à moindre coût et à proximité de chez eux.

Les inscriptions restent ouvertes jusqu’à 15 minutes avant chaque départ sur www.lutbynight.com

Du dénivelé et des marches d'escaliers

Pour les néophytes, le Lyon Urban Trail n'a strictement rien à voir avec le Run in Lyon qui s'est couru le 22 octobre dernier. Le principe du trail, même s'il est urbain, c'est de proposer du dénivelé.

Le 8 kilomètres open ( non chronométré), par exemple, est un concentré de trail urbain avec 300 mètres de dénivelé positif, les 563 marches d'escaliers de la montée Nicolas de Lange (pour arriver à la "tour Eiffel") à descendre, la rue des Tourelles et la rue du Télégraphe à enchainer en montée et la rue du Bas Loyasse. Un bon morceau qui pique.

➢ 26 km chrono - 800 m D+

Un parcours très varié, entre centre-ville historique et passages plus nature du côté de Sainte-Foy-Lès-Lyon - Départ à 20h00

➢ 15 km chrono - 550 m D+

Un parcours ludique et compact tracé au centre-ville historique. - Départ à 19h15

➢ 8 km chrono ou rando open - 300 m D+/-

Un vrai concentré de Trail urbain, pour se faire plaisir. La formule Open vous laisse même la possibilité de courir (ou marcher) sans pression et sans certificat médical - Départ à 18h45

ATTENTION Mesures et changements de dernière minute face aux intempéries annoncées ‼️

Face au gros coup de vent annoncé (rafales à plus de 80 km/h) durant la journée du samedi 4 novembre, la remise des dossards ne pourra pas avoir lieu comme prévu dans l’enceinte des théâtres antiques de Fourvière mais au Gymnase Ferber - 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon ✅ Accès métro Ligne D - Valmy ✅ De 10h à 18h30

Le LUT by night 2023 en chiffres

Nombre de coureurs inscrits

6 300 inscrits (sur l’ensemble des courses et par course pour l’heure à 9h vendredi matin)

- 1 620 sur le 26 km

- 2 340 sur le 15 km

- 1 730 sur le 8 km chrono

- 610 sur le 8 km open



Profil des coureurs

- 38% femmes - 62% hommes au global

- 58% femmes - 42% hommes sur le 8km Open

- 50% femmes - 50% hommes sur le 8km Chrono

- 34% femmes - 66% hommes sur le 15km

- 20% femmes - 80% hommes sur le 26 km



Origine

63% provenance Rhône



Age moyen

37 ans

La restranscription intégrale de l'entretien avec Michel Sorine

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Michel Sorine. Bonjour Michel.

Bonjour.

Michel Sorine, vous êtes président d'Extra Sports, société spécialisée dans l'organisation d'événements outdoor. Si on vous invite, c'est pour parler de la 9e édition du Lyon Urban Trail by Night, donc la version nocturne et automnale du Lyon Urban Trail. Est-ce que, première question, est-ce que vous allez atteindre votre record d'influence pour cette neuvième édition ?

C'est probable, on est en tout cas très en avance sur l'an passé, où on avait réuni un peu plus de 6 000 personnes. Là on a une grosse avance. Bon, les prévisions un peu plus pessimistes de la météo en début de semaine ont peut-être freiné les ardeurs, mais je pense qu'on ne devrait pas être loin, avoir dépassé les 7000 personnes, ce qui serait effectivement le record sur la version nocturne du Lyon Urban Trail.

Alors on voit que, c'est pas nouveau, mais ça prend de plus en plus d'ampleur chaque année, la course à pied, de manière générale, et le Trail connaissent un engouement de la part du public. On en parlait déjà du business ascensionnel du Trail en 2015, déjà dans une capitale. Comment vous expliquez qui est cet engouement sur la course à pied, sur le Trail urbain notamment ?

Je pense qu'on sort des années Covid où il y avait une vraie défiance, on a vu le nombre, ça a vraiment baissé, mais c'est clair que depuis le début de l'année 2023, excusez-moi, on assiste à un engouement sans précédent. Sur toutes nos épreuves de fin d'année, Marathon du Beaujolais, Sainté-Lyon, on est plein. L'Urban Trail by night, je pense, a un peu pêché de la proximité du Run in Lyon qui a décalé sa date il y a moins de deux semaines. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai engouement, oui, l'Urban Trail, c'est en plus extrêmement simple. C'est à portée de métro, on vient en vélo, c'est intramuros, c'est très simple.

Donc c'est que du bonheur et je pense que les distances sont quand même extrêmement abordables. Il y a 26 kilomètres, mais il y a 8 kilomètres qui bénéficient d'un gros engouement, oui, c'est quelque chose d'extrêmement abordable.

Justement, sur ce 8 kilomètres, il y a à la fois un 8 kilomètres chronométré, il y a un 8 kilomètres ce que vous appelez open, c'est-à-dire on y va tranquille, c'est on va dire un premier accès à la course à pied et au Trail urbain. Quels sont les profils sur ce 8 kilomètres par exemple ?

Je crois que le profil doit être moins de 300 mètres, non mais c'est très simple. C'est vraiment une initiation, il y a quelques escaliers, quelques pavés, il y a la descente de la Sarra pour se faire peur. Voilà, mais c'est vraiment une petite balade nocturne et comme vous l'avez dit, sans stress, sans chrono et sans certificat médical à présenter. Donc c'est vraiment le truc de dernière minute si on a envie de se faire plaisir.

On parlait du profil dénivelé, mais quel est le profil des coureurs qui s'inscrivent ?

Très féminin. Alors on est pratiquement à 40% de féminine sur l'ensemble des courses. Et là, vous me prenez un peu de court, il faudra que j'arrive à vérifier les stades de cette année, mais de mémoire en tout cas sur le 8 kilomètres open et chrono, on a quand même, je pense, une majorité de femmes. D'accord.

Et avec des profils peut-être plus jeunes ou pas ?

Eh bien vous me prenez également de court. Oui, je pense que c'est relativement jeune, mais j'ai comparé, vous voyez, la semaine dernière, l'âge moyen de toutes les courses, on doit être à 37 ans. C'est à peu près similaire à la Sainté-Lyon, donc c'est pas non plus beaucoup plus jeune.

Alors il faut quand même qu'on parle d'un point qui est important, c'est la démarche éco et responsable du Lyon Urban Trail by Night, les cadeaux, les gobelets en plastique. Expliquez-nous un peu la démarche que vous avez mise en place sur le Lyon Urban Trail by Night.

C'est une démarche qu'on a mise en place depuis maintenant deux ans. Effectivement, on a supprimé totalement tout le textile en provenance d'Asie. Donc cette année, on propose en cadeau une paire de chaussettes made in Europe, qui nous coûte malheureusement un peu plus cher, mais en tout cas, on a notre conscience écologique pour nous. On a supprimé totalement les gobelets sur les ravitaillements et les bouteilles de 50 centilitres. Donc les gens sont invités à apporter leur éco cup ou leur flasque et les remplir aux ravitaillements. Et on essaie de faire que du circuit-court en ce qui concerne les ravitaillements. Charcuterie, pain, fruits, tout vient effectivement de la région. Voilà, on essaie d'être relativement exemplaires. Bon, on a quand même un devoir vis-à-vis de la Ville, qui est un de nos principaux partenaires sur cette opération. Donc on essaie de montrer main verte.

Très bien. En tout cas, voilà, cette neuvième édition du Lyon Urban Trail by Night, vous pouvez toujours prendre un ossard sur le 26, le 15, le 8 km chrono et le 8 km open. C'est samedi 4 novembre à partir de 18h45, départ du Théâtre Antique. Merci beaucoup Michel et vous retrouvez beaucoup plus d'informations .A très bientôt, au revoir, merci.