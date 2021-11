Le Trail du Saint-Jacques nouvelle course de l'UTMB World Series

Les 15 premières courses internationales du circuit inaugural UTMB World Series 2022 sont confirmées. Le Trail du Saint-Jacques, en Haute-Loire, en fait partie.

La première moitié du circuit mondial de l'UTMB World Series 2022 vient d'être annoncé. Quinze événements ont été retenus aux États-Unis, à Hong Kong, en Andorre, au Mexique, en Italie et en France. Ces étapes comprennent des épreuves préexistantes de renommée mondiale, anciennement intégrées à l'Ultra-Trail World Tour, et des courses nouvellement créées. Cette annonce est la première d'une longue série qui verra l’intégration d'une trentaine d'événements de trail running au sein du nouveau circuit mondial UTMB.

Pour la France, deux événements font désormais partie du plus grand circuit de trail running au monde : le Nice Côte d'Azur (du 20 km à 100 miles), qui a pour ambition de devenir le plus grand événement de trail running du bassin méditerranéen et, en Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Trail du Saint-Jacques qui devient Trail du Saint-Jacques by UTMB, en Haute-Loire (quatre parcours 17km, 43km, 72km et 123km).

Une course ancrée dans l'histoire de son territoire

Les courses de trail européennes ont un certain niveau d'exigence en matière de beauté des tracés, et le parcours du Trail du Saint-Jacques by UTMB ne fait pas exception. Organisé en Haute-Loire, une destination verdoyante façonnée par les volcans et les rivières du centre de la France, le Trail du Saint-Jacques by UTMB est profondément ancré dans l'histoire de son territoire. Les coureurs empruntent un parcours exceptionnel sur les chemins de Compostelle, avant de célébrer leur arrivée au pied de la célèbre cathédrale du Puy-en-Velay, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Créé en 2012 par l'association Grand Trail du Saint-Jacques et les Lyonnais d'Extra Sports - l'un des principaux acteurs français d'événements sportifs de masse et de sports en extérieur - le Trail du Saint-Jacques by UTMB, fait donc partie des UTMB World Series Events qui constituent la première étape pour les coureurs dans leur quête de participer aux UTMB World Series Finals à Chamonix (les courses de la semaine de l'UTMB à Chamonix). Ce sont en effet les seules courses où les athlètes peuvent collecter des "running stones" à utiliser pour le tirage au sort de l'UTMB à partir de 2023. Les UTMB World Series Events seront également les seules courses où les élites pourront se qualifier pour les UTMB World Series Finals.

"Nous connaissons et apprécions le travail d’UTMB Group depuis des années, explique Patrick Dufour, directeur de course Trail du Saint-Jacques by UTMB. Aussi, l’intégration du Trail du Saint-Jacques by UTMB, qui fêtait en 2021 son 10ème anniversaire, au nouveau circuit mondial UTMB World Series, s’est fait presque naturellement. La marque "Saint-Jacques", mondialement connue, alliée à la beauté de ces parcours montagneux, chargés d’histoire, et à la qualité d’accueil et d’organisation d’un territoire, font de ce rendez-vous français une future valeur sûre du circuit."

Liste des UTMB World Series Events 2022 (au 4 novembre 2021)

- Tarawera Ultramarathon by UTMB (Nouvelle-Zélande), 12 février

- Ultra-Trail Australia by UTMB (Australie), 12-15 mai

- Trail du Saint-Jacques by UTMB (France), 11 juin

- Mozart 100 by UTMB (Autriche), 18 juin

- La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB (Italie), 23-26 juin

- Trail 100 Andorra by UTMB (Andorre), 24-26 juin

- Western States 100-Mile Endurance Run (USA), 25-26 juin

- Val d'Aran by UTMB (Espagne), 7-10 juillet

- Nice Côte d'Azur by UTMB (France), 22-25 septembre

- Puerto Vallarta Mexico by UTMB (Mexique), octobre

- Thaïland by UTMB (Thaïlande), 10-13 novembre

- TransLantau by UTMB (Hong Kong), novembre

- Panda Trail by UTMB (Chine), dates à confirmer

- Gaoligong by UTMB (Chine), dates à confirmer

UTMB World Series Finals : UTMB® Mont-Blanc (France, Italie, Suisse), 22-28 août.