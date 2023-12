Les conditions météo auront rendu cette course épique et mémorable. L'épreuve reine est remportée par Thomas Cardin chez les hommes et Julie Roux chez les femmes.

En dépit d'un bitume verglacé, de températures négatives et de la neige, les

17 000 participants de la SaintéLyon se sont élancés au départ du Parc des expositions de Saint-Etienne hier soir. L'épreuve de 78 km, qui compte un parcours historique à travers les monts du Lyonnais, et 2300 m de dénivelé positif, a été remportée par Thomas Cardin pour la deuxième année consécutive, avec un temps de 5h41m56s, suivi de près par Antoine Charvolin (5h45m42s). Le troisième vainqueur, Baptiste Chassagne, est arrivé après 5h49m53s de course.

Chez les femmes, Julie Roux a remporté cette épreuve avec un temps de 6h39m29s, suivie par Marie Goncalves 6h54m53s. La troisième place du podium est attribuée à Maryline Nakache, arrivée en 7h18m33s. Les prochains coureurs arriveront successivement au fil de la journée.

Chez les inscrits à la course de 158 km,

Autres résultats pour les épreuves plus courtes

Autre formule plus courte, l'épreuve SaintExpress de 44 kilomètres a été remportée, chez les hommes, par Pierre André Anizan (2h57m44s) et chez les femmes par Rachel Pain (3h37m02s). L'épreuve SaintéSprint, de 24 km, a quant a elle été remportée par Xavier Chevrier (1h22m26s), déjà vainqueur de cette même épreuve en 2021. Chez les femmes, Sara Alonso Martinez a remporté la victoire en 1h35m11.

L'épreuve la moins longue, la SaintéTic, qui consiste à courir 13 kilomètres, a été remportée par Maxime Labbaci (43m08s) et Khadija Boudjellouli (50m17s).