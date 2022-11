Michel Sorine, directeur général d'Extra Sports, organisateur du Marathon international du Beaujolais, est l'invité de 6 minutes chrono.

Le seuil des 20 000 coureurs avait été projeté pour les 20 ans du Marathon international du Beaujolais (en 2024). La jauge sera dépassée cette année. "C'est une bonne surprise, on explose le record !" s'enthousiasme au micro de "6 minutes chrono" Michel Sorine, le boss d'Extra Sports, organisateur du MIB. Bref, le statut de plus grande course festive de France est donc assurée.

"Tous les marathons français liés au vin (Cognac, Médoc...) sont festifs."

Mais comment l'événement (aujourd'hui fort de six formats) a-t-il basculé du 100% sportif au 50% festif (voire 70% pour le "13 km du Rhône") ? "Tous les marathons français liés au vin (Cognac, Médoc...) sont festifs. C'est comme ça. Le Marathon international du Beaujolais a cette chance d'être à coté d'une très grosse métropole avec un bassin de coureurs très important, même si on vient de 70 pays."

Et le Beaujolais mis les moyens en termes de châteaux et de cuvages traversés avec une très forte implication des collectivités (région Auvergne-Rhône-Alpes, , département du Rhône, la Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône , Arnas, Villefranche, Fleurie, la CCI du Beaujolais).