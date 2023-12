Avant les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront du 26 juillet au 15 août, puis du 28 août au 8 septembre 2024 à Paris, Lyon Capitale a sélectionné onze athlètes lyonnais prometteurs.

Le 16 novembre dernier, la Ville de Lyon a voté un soutien financier pour 29 sportifs de la région lors de son conseil municipal en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Parmi les 29 athlètes, Lyon Capitale en a sélectionné onze qu'il faudra garder à l'oeil durant les compétitions.

Maxime Thomas, pongiste multi-médaillé

Originaire de Nancy, Maxime Thomas est paraplégique et s'est distingué dans le tennis de table handisport à plusieurs occasions. Il a d'abord remporté la médaille de bronze en équipe lors des Jeux Paralympiques d'été en 2008 à Pékin, puis aux Jeux Paralympiques d'été en 2012 à Londres. En 2016, il remporte pour la première fois la médaille de bronze en individuel aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016.

Il est également titulaire de huit médailles d'or en championnat d'Europe.

Le pongiste Maxime Thomas, médaillé paralympique aux Jeux Paralympiques de Péquin, Londres, Rio et Tokyo. Flickr

La triathlète Annouck Curzillat médaillée de bronze dans la catégorie déficient visuel

Annouck Curzillat est une triathlète handisport française. Non-voyante, elle débute le triathlon en 2014 lorsqu'un sapeur-pompier la contacte pour devenir guide pour un athlète handisport. Elle ne pourra pas participer avec lui, mais depuis, elle a remporté consécutivement cinq fois les championnats de France de 2015 à 2019.

En 2020, lors des Jeux Paralympiques de Tokyo, elle remporte la médaille de bronze dans la catégorie PTVI, c'est-à-dire déficient visuel, avec sa guide Céline Bousrez.

Annouck Curzillat, médaillée bronze en paratriathlon aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, explique comment elle a commencé à pratiquer le triathlon ⤵ pic.twitter.com/L84r3vwDBQ — BFM Lyon (@BFMLyon) October 7, 2021

Le coureur cycliste Alexandre Lloveras médaillé d'or

Né à Lyon, Alexandre Lloveras est un coureur cycliste handisport malvoyant. Atteint de la maladie de l'amaurose congénitale de Leber qui le prive du champ visuel périphérique, il se lance d'abord dans l'athlétisme avant de se concentrer au paracyclisme en 2018. Il est fait Chevalier de la Légion d'honneur en 2021.

🇫🇷 Le podium d'Alexandre Lloveras, Le Français a reçu sa médaillé de bronze au côté de son pilote Corentin Ermenault, après leur belle performance en course para cycliste dans la catégorie B(H).



▶ Suivez l'épreuve en direct : https://t.co/iyCk6rRDRb pic.twitter.com/6Z0igaXHLf — francetvsport (@francetvsport) September 3, 2021

Il remporte plusieurs médailles prestigieuses, notamment deux médailles d'argent et une médaille de bronze aux championnats du monde de paracyclisme en 2020 et 2022. Enfin, aux Jeux Paralympiques de Tokyo, il remporte deux médailles de bronze et la médaille d'or de la course contre-la-montre en catégorie B avec son coéquipier Corentin Ermenault.

Le sprinteur Alex Zorzi, record de France du 100 mètres T13

Alex Zorzi est également Lyonnais et détient actuellement le record de France du 100 mètres T13, c'est-à-dire dans la catégorie malvoyant. Mais ce sportif décrit son handicap comme "un formidable outil pour voir le monde autrement, sans les yeux." Avant de se lancer dans l'athlétisme, il s'essaie au judo, au karaté ou encore au tir à l'arc.

Alex Zorzi à Londres en 2017. Photo Florent Pervillé

Il remporte la médaille d'argent aux championnats d'Europe en 2021, puis plusieurs médailles lors des championnats de France en salle en 2022, dont la médaille d'or aux 100 mètres. Aujourd'hui, son rêve est "de participer et remporter une médaille aux Jeux Paralympiques de Paris 2024."

Mélina Robert-Michon, discobole médaillée d'argent

On la décrit souvent comme la reine du disque et dont la longévité impressionne. Mélina Robert-Michon a aujourd'hui 44 ans et 25 ans de carrière derrière elle, avec des participations aux Jeux Olympiques de Sydney (Australie), Athènes (Grèce), Pékin (Chine), Londres (Royaume-Uni) et sa concécration à Rio (Brésil) où elle remporte la médaille d'argent à 37 ans.

La discobole Mélina Robert-Michon, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Rio. Flickr

Athlète hors-norme, elle participera donc aux Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet au 15 août 2024, où elle pourrait à nouveau marquer l'histoire du sport et de sa discipline.

La boxeuse Estelle Mossely, médaillée d'or

La boxeuse Estelle Mossely, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Rio. Flickr

Estelle Mossely commence la boxe à 12 ans et depuis, les victoires s'accumulent. Elle remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, le jour de son anniversaire, dans la catégorie poids légers (moins de soixante kilos), et devient la première boxeuse française amateure a être sacrée championne du monde la même année.

Son palmarès compte pas moins de deux médailles de bronze, deux médailles d'argent et deux médailles d'or parmi différentes compétitions. Elle reçoit également la Légion d'honneur en 2016.

Les rameurs médaillés d'or Hugo Boucheron et Matthieu Androdias

Hugo Boucheron, originaire de Lyon, et Matthieu Androdias, originaire de La Rochelle, sont deux rameurs français et l'on peut dire que leur duo fonctionne plutôt bien. À eux deux, ils sont détenteurs d'une dizaine de médailles dans différents championnats.

Les rameurs Hugo Boucheron et Matthieu Androdias médaillés d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Flickr

Ils remportent deux fois la médaille d'or en deux de couple aux championnats d'Europe en 2018 et 2021, deux fois encore la médaille d'or lors des championnats du monde en 2018 et 2022. Mais la consécration se réalise aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 alors qu'ils remportent la médaille d'or en deux de couple.

Les épreuves d'aviron se tiendront du 27 juillet au 3 août au stade nautique de Vaires-sur-Marne.

Le stakeur prometteur Aurélien Giraud-Geneste

Né à Lyon, Aurélien Giraud-Geneste est un prodige du skate. Il remporte sa première compétition à l'âge de sept ans et aujourd'hui, tous les regards sont braqués sur lui pour les Jeux de Paris.

le skateur Aurélien Giraud-Geneste, grand espoir de ces Jeux Olympiques 2024. Flickr

Il est qualifié la première fois pour participer aux Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo mais arrive à la sixième place. Malgré sa déception lors de l'annonce des résultats, Aurélien Giraud-Geneste n'a pas à avoir honte de son palmarès. Il est notamment arrivé à la première place du championnat du monde de Sharjah (Émirats arabes unis) en 2023 et au championnat de France en 2022. Le Lyonnais pourrait donc créer la surprise l'été prochain.

Isabelle Lafaye-Marziou, pongiste quatre fois titrée aux Jeux Paralympiques

Isabelle Lafaye-Marziou possède un palmarès impressionnant. Aujourd'hui âgée de 60 ans, cette athlète paralympique remporte sa première médaille d'or en 1990 aux championnat du monde d'Assen (Pays-Bas) et aux Jeux Paralympiques d'Atlanta (États-Unis) en 1996. Elle détient aujourd'hui pas moins de 15 médailles d'or parmi différentes compétitions.

La pongiste Isabelle Lafaye-Marziou, titrée quatre fois aux Jeux Paralympiques. Flickr

Elle remporte la médaille d'or aux Jeux Paralympiques de Sydney (Australie) en 2000 par équipe et également la médaille d'argent en individuel la même année. Elle remporte à nouveau deux médailles d'or lors des Jeux d'Athènes (Grèce) en 2004 par équipe et en individuel.

L'escrimeuse Morgane Tajan, championne d'Europe U23

À 20 ans, la jeune escrimeuse lyonnaise Morgane Tajan semble avoir un brillant parcours devant elle. Elle participera donc aux prochains Jeux Olympiques de Paris en juillet 2024 avec déjà trois titres de championne d'Europe U23 avec son équipe en 2023, et de championne de France M20 toujours avec son équipe en 2021 et 2022.

L'escrimeur Quentin Fernandez Anssoux, médaillé d'argent et de bronze

Quentin Fernandez Anssoux est aussi ce que l'on peut appeler un prodige. À 19 ans, ce jeune Lyonnais atteint d'une malformation à la colonne vertébrale réalisera son rêve de participer aux Jeux Paralympiques de 2024.

Lors des championnats du monde M23 à Busan l'année dernière, il est reparti avec la médaille d'argent au fleuret et la médaille de bronze à l'épée.