Les drôles de pèlerins du Grand Trail de Saint-Jacques by UTMB

L'un des très beaux parcours de trail de France, dans une superbe, et trop méconnue, région de France.

536 coureurs se sont élancés, samedi 11 juin au matin, de Monistrol d’Allier, petit village de 220 habitants situé à 610 mètres d’altitude entre le Puy-en-Velay et Saugues en Margeride, au cœur des gorges du Haut-Allier.

470 sont arrivés (soit un peu plus de 87% des partants) au pied de la cathédrale Notre-Dame-du-Puy, 74,4 kilomètres et 3 252 mètres de dénivelé positif plus loin (le 2 mètres de D+ est important, c'est celui peu ou prou de la montée finale de la rue des Tables - qui accueillait jadis orfèvres et commerçants d’objets pieux, présentés aux pèlerins sur des tables en bois de chaque côté de la rue, d'où son nom).

Le premier coureur (Clément Helier, 26e du dernier UTMB, à Chamonix) remporte l'épreuve en 7h22 quand le dernier la boucle en 19h56 minutes. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse !

Beautés austères

Quel parcours ! Quels paysages ! Beauté austère des maisons et monuments religieux en pierre de lave, liés au volcanisme local (qui conditionne la lecture des paysages), bocages, pâturages, cultures en terrasse, architecture rurale, patrimoine vernaculaire, autant de témoignages omniprésents d'activités rurales, la dominante des paysages de Haute-Loire étant bel et bien la ruralité. Les nombreuses vallées illustrent aussi cette diversité paysagère. Versants abrupts, souvent boisées, prairies, champs, forêts (frênes et pins sylvestre), landes où domine le genêt, petits villages et bourgs isolés. Grands espaces ouverts, les vues portent loin, le regard embrasse l’ensemble de la vallée.

By UTMB

Pour ses 10 ans, l'organisation avait fait les choses en grand. Labellisé "by UTMB", le Grand Trail de Saint-Jacques, épreuve très estimée dans le milieu du trail running, fait désormais partie d'une short-list de 25 courses mondiales (organisés dans 16 pays) qui forment les UTMB World Series Events, ceux-ci permettant de collecter des running stones (anciennement points) qui donnent la chance chance d'être tiré au sort pour le grand raout de l'UTMB, la dernière semaine du mois d'août à Chamonix).

