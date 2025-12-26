Actualité
Firefighters stand next to fire trucks at the site of Elkem Silicones chemical plant, in Saint-Fons, central-eastern France on December 22, 2025, following an explosion. At least four people were injured on December 22, 2025, three of them seriously, in an explosion at the Elkem Silicones chemical plant in Saint-Fons, south of Lyon. (Photo by Manon BILLING / AFP)

Explosion mortelle à Saint-Fons : un rassemblement doit se tenir début janvier

  par Clémence Margall

    • Après l’explosion mortelle survenue sur le 22 décembre à Saint-Fons, les syndicats appellent au rassemblement le 8 janvier devant le site d’Elkem Silicones.

    Après avoir annoncé se porter partie civile suite à l'explosion qui a fait un mort et trois blessés lundi 22 décembre à Saint-Fons, au sud de Lyon, deux syndicats appellent au rassemblement le 8 janvier prochain sur le site de l'usine chimique Elkem Silicones, selon nos confrères de BFM Lyon. La CGT et la FNIC (Fédération nationale des industries chimiques) dénoncent dans un communiqué un accident "intolérable" qui "interroge lourdement sur l’organisation du travail, l’évaluation des risques, la maintenance et les choix de la direction en matière de prévention".

    Ils demandent par ailleurs une "enquête approfondie", tandis que la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, a déclaré mardi que "des mesures" devraient "être prises pour qu'un tel drame ne se reproduise pas".

    Le parquet de Lyon a quant à lui ouvert une enquête pour blessures involontaires par personne morale et homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, confiée à la Division de la criminalité organisée spécialisée (DCOS) et à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS). La mort, mardi, de l’une des victimes, un homme de 47 ans, est le deuxième décès enregistré en près de dix ans sur le site Elkem Silicones de Saint-Fons, après celle en 2016 d'un homme tué dans l'incendie de fûts de silicone dans un entrepôt.

