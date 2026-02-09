Un policier jugé à Lyon pour des violences lors d’une manifestation des gilets jaunes

Près de six ans après les faits, un fonctionnaire de police comparaît ce lundi devant le tribunal correctionnel de Lyon pour des violences commises sur un manifestant lors d’un rassemblement des gilets jaunes en mars 2020.

Le 7 mars 2020, quelques jours avant le premier confinement, la mobilisation des gilets jaunes à Lyon avait dégénéré, faisant plusieurs dizaines de blessés parmi les manifestants et les forces de l’ordre. Parmi eux, Frédéric, militant syndical, avait été violemment frappé dès le début du cortège, place Bellecour.

Âgé d’une soixantaine d’années, il avait reçu plusieurs coups de matraque, notamment à la tête, entraînant des hématomes sur l’ensemble du corps. La scène, captée par une caméra-piéton et relayée sur les réseaux sociaux, avait suscité une vive émotion.

Selon nos confrères du Progrès, le policier mis en cause sera jugé ce lundi 9 février à 14 heures pour violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique. En amont de l’audience, l’union syndicale Solidaires appelle à un rassemblement devant le tribunal afin de dénoncer ce qu’elle qualifie de répression antisyndicale.