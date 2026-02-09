Actualité
Tribunal judiciaire de Lyon. (Photo : Nathan Chaize)

Un policier jugé à Lyon pour des violences lors d’une manifestation des gilets jaunes

  • par La Rédaction

    • Près de six ans après les faits, un fonctionnaire de police comparaît ce lundi devant le tribunal correctionnel de Lyon pour des violences commises sur un manifestant lors d’un rassemblement des gilets jaunes en mars 2020.

    Le 7 mars 2020, quelques jours avant le premier confinement, la mobilisation des gilets jaunes à Lyon avait dégénéré, faisant plusieurs dizaines de blessés parmi les manifestants et les forces de l’ordre. Parmi eux, Frédéric, militant syndical, avait été violemment frappé dès le début du cortège, place Bellecour.

    Âgé d’une soixantaine d’années, il avait reçu plusieurs coups de matraque, notamment à la tête, entraînant des hématomes sur l’ensemble du corps. La scène, captée par une caméra-piéton et relayée sur les réseaux sociaux, avait suscité une vive émotion.

    Selon nos confrères du Progrès, le policier mis en cause sera jugé ce lundi 9 février à 14 heures pour violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique. En amont de l’audience, l’union syndicale Solidaires appelle à un rassemblement devant le tribunal afin de dénoncer ce qu’elle qualifie de répression antisyndicale.

    à lire également
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air mauvaise ce lundi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air mauvaise ce lundi 09:39
    Un policier jugé à Lyon pour des violences lors d’une manifestation des gilets jaunes 09:09
    p. 11 © Lyon Capitale
    Figure de la résistance lyonnaise, l'historien Marc Bloch entrera au Panthéon en juin prochain 08:26
    L'Asvel chute à domicile contre Nanterre 07:47
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:38
    d'heure en heure
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi nuageux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus 07:15
    élections municipales lyon
    Élections : quand les Lyonnais découvrent qu’ils sont assis sur un pactole 07:10
    Frédéric Berthet, président de la FNAIM du Rhône, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Encadrement des loyers à Lyon : la FNAIM du Rhône plaide pour "le compromis" 07:00
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Lyon : un homme de 40 ans agressé dans le 8e arrondissement 08/02/26
    Article payant Les Meilleurs Ouvriers de France à Lyon : Nicolas Salagnac, graveur médailleur 08/02/26
    pompier camion faits-divers
    18 personnes évacuées après l’incendie d’un appartement dans le 3e arrondissement de Lyon 08/02/26
    Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, et le candidat France Insoumise aux élections métropolitaines, Florestan Groult, ont été perçus ce dimanche 8 février dans bar de Lyon. DR
    Métropole de Lyon : "Un seuil démocratique est franchi" tance Bruno Bernard après sa photo avec Florestan Groult 08/02/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : ex-candidat de télé-réalité, il est condamné à rembourser 1 million d’euros à plusieurs femmes 08/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut