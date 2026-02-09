Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Vénissieux : six coups de feu tirés sur la façade d'un restaurant

  • par La rédaction

    • Des coups de feu ont été tirés sur la façade d'un restaurant de Vénissieux dimanche soir.

    La façade d'un restaurant situé à Vénissieux a été ciblée par six coups de feu dimanche 8 février vers 23 h 40. Selon Le Progrès, une personne a été légèrement blessée par des bris de verre de la vitrine de l'établissement installé au 1, avenue de la République.

    Son état n'a néanmoins pas nécessité son transport vers un hôpital. Une soirée privée se déroulait selon nos confrères dans ce restaurant qui n'est pas situé à proximité d'un point de deal.

    La police scientifique a procédé à de premiers actes d'enquête sur les lieux et des investigations sont en cours pour identifier le ou les auteur et déterminer les circonstances de ces tirs.

