Un homme de 70 ans est suspecté d'avoir tué un individu entré par effraction dans son domicile de Genas pour le cambrioler.

Un septuagénaire est suspecté d'avoir tué un cambrioleur dans la nuit de dimanche à lundi. Selon nos confrères du Progrès, l'homme de 70 ans vivant à Genas aurait reconnu lors de sa garde à vue avoir tiré sur un individu, sans toutefois l'avoir touché assure-t-il.

Les faits se seraient produits vers 3 h 20 dans le quartier pavillonnaire de Revolère, alors que les cambrioleurs auraient infiltré le domicile en passant par une trappe dans le toit. Lorsque les gendarmes sont arrivés sur les lieux, la dépouille d'un jeune homme a été découverte. Il serait décédé d'au moins une blessure par balle indiquent nos confrères. Une autopsie doit être réalisée.

Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de Mions, tandis que des militaires de la cellule d'identification criminelle du Rhône ont procédé aux premiers actes d'enquête de police scientifique et technique.L'enquête devra notamment déterminer si le vol a été commis avec un ou plusieurs armes, et combien de personnes étaient impliquées.