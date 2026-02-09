Le groupe spécialisé dans la défense et l'aérospatial s'apprête à embaucher 9 000 personnes dans le monde. 180 recrutements sont prévus en Auvergne-Rhône-Alpes.

2026 est placé sous le signe du recrutement pour le géant de l'électronique Thalès. Spécialisé dans la défense, la sécurité et l'aérospatial notamment, le groupe annonce plus de 9 000 recrutements partout dans le monde dont 3 300 en France, rapportent nos confrères de FranceInfo.

Même si la majorité de ces nouveaux employés évolueront en Ile-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas en reste avec 180 recrutements prévus pour 2026. Des secteurs clés sont notamment ciblés comme l'ingénierie, la cybersécurité ou l’aéronautique.

A noter que Thalès possède deux sites stratégiques au sein de la région, à Saint-Héand (Loire), spécialisé en optique et mécanique de haute précision, et à Moirans (Isère), où sont produits des composants électroniques dédiés à la radiologie. Une dynamique semblable à d'autres grands groupes industriels puisque les offres d'emplois se multiplient à Dassault ou encore Safran.