Actualité

Le groupe Thalès annonce une vague de recrutement, 180 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Romain Balme

    • Le groupe spécialisé dans la défense et l'aérospatial s'apprête à embaucher 9 000 personnes dans le monde. 180 recrutements sont prévus en Auvergne-Rhône-Alpes.

    2026 est placé sous le signe du recrutement pour le géant de l'électronique Thalès. Spécialisé dans la défense, la sécurité et l'aérospatial notamment, le groupe annonce plus de 9 000 recrutements partout dans le monde dont 3 300 en France, rapportent nos confrères de FranceInfo.

    Même si la majorité de ces nouveaux employés évolueront en Ile-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas en reste avec 180 recrutements prévus pour 2026. Des secteurs clés sont notamment ciblés comme l'ingénierie, la cybersécurité ou l’aéronautique.

    A noter que Thalès possède deux sites stratégiques au sein de la région, à Saint-Héand (Loire), spécialisé en optique et mécanique de haute précision, et à Moirans (Isère), où sont produits des composants électroniques dédiés à la radiologie. Une dynamique semblable à d'autres grands groupes industriels puisque les offres d'emplois se multiplient à Dassault ou encore Safran.

    à lire également
    gens qui écoutent un festival en plein air
    Printemps de Pérouges : les inscriptions aux "tremplins" sont ouvertes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le groupe Thalès annonce une vague de recrutement, 180 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes 17:36
    gens qui écoutent un festival en plein air
    Printemps de Pérouges : les inscriptions aux "tremplins" sont ouvertes 17:04
    police Lyon
    Vénissieux : six coups de feu tirés sur la façade d'un restaurant 16:30
    Image d'illustration de la gendarmerie. (LOIC VENANCE / AFP)
    À Genas, un septuagénaire suspecté d'avoir abattu un cambrioleur 15:36
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Saint-Romain-en-Gal : deux suspects interpellés après une tentative de cambriolage 14:40
    d'heure en heure
    Carte bancaire
    Les gendarmes du Rhône alertent sur une arnaque à la fausse carte bancaire 13:46
    À Rillieux-la-Pape, un match de futsal dégénère, des jeunes blessés lors d'une bagarre 12:57
    Installation, accessibilité… Grégory Doucet dévoile ses mesures pour le commerce à Lyon 12:12
    Une future tour et 118 logements pour redessiner le centre-ville de Rillieux-la-Pape 11:33
    police lyon faits divers
    Lyon : il refusait de payer sa bière, un sans-abri interpellé après avoir brandi un couteau 10:47
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 10:13
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air mauvaise ce lundi 09:39
    Un policier jugé à Lyon pour des violences lors d’une manifestation des gilets jaunes 09:09
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut