Pollution à Lyon : la qualité de l'air mauvaise ce lundi

La qualité de l'air sera mauvaise ce lundi 9 février à Lyon et dans toute la métropole de Lyon, avec notamment des concentrations en particules fines en hausse.

On respire de moins en moins bien ce lundi 9 février à Lyon. Selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air sera dégradée à mauvaise dans la métropole de Lyon aujourd'hui. A Lyon, Villeurbanne et une partie de l'est lyonnais, les concentrations en multi-polluants et particules fines seront en hausse.

La situation sera meilleure pour ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre mais globalement la qualité de l'air sera largement dégradée dans la région lyonnaise.