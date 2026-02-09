Le maire de Lyon a présenté ce lundi plusieurs mesures en faveur des commerçants. Entre boutiques-test, régulation des baux, sécurité et accessibilité : le maire écologiste joue ses dernières cartes face un secteur qu'il n'a pas vraiment convaincu pendant son premier mandat.

La campagne bat son plein pour la majorité écologiste. Accompagné de François Journy, tête de liste de la circonscription Lyon Ouest aux prochaines élections métropolitaines, Grégory Doucet s’est adressé à la presse lors d’un passage à la librairie Traits d’union dans le 7e arrondissement ce lundi 9 février. L’occasion pour le maire actuel de dévoiler plusieurs mesures en faveur du commerce après un mandant marqué par une relation tumultueuse avec le secteur.

Faciliter, soutenir et améliorer

Dans cette optique, quatre grands axes d'actions ont été dévoilés. A commencer par le soutien à l'installation qui passe notamment par la création de boutiques-test afin d'expérimenter "de nouveaux concepts". La protection de la diversité commerciale s'avance aussi comme l'un des chevaux de bataille de la majorité écologiste en portant au niveau national "le plaidoyer pour la régulation des baux commerciaux".

A l'échelle de la Métropole, François Journy a annoncé l'implantation progressive du Bail Réel Solidaire d’Activité (BRSA) qui permettra aux commerçants de "signer un bail de longue durée avec la Métropole", pour ainsi éviter "la spéculation". Quatre petits commerces situés rue Paul Bert (3ème arrondissement), vont faire partie de cette opération, mais aucune précision n'a été annoncée.

Lors de ce potentiel deuxième mandat, l'accent sera également mis sur le quotidien des commerçants. L'édile écologiste souhaite créer l'Office Lyon Commerce, un "guichet unique", destiné à fluidifier les démarches ainsi que l'installation de nouveaux professionnels du commerce, et ce dans une "logique servicielle". Un conseil des jeunes commerçants va également voir le jour, tout comme une biennale du commerce, un rendez-vous entre les différents acteurs conçu pour "affiner les mesures", plaide Grégory Doucet.

Améliorer l'accessibilité et l'environnement commercial

Décidément, la sécurité s'invite de plus en plus dans le programme de l'actuel maire écologiste. Grégory Doucet a une nouvelle fois rappelé qu'en cas de réélection, il créerait une brigade anti-incivilité de 50 agents dans le but d'assurer "prévention, contrôle et lien avec les services municipaux". Une décision née d'une volonté, améliorer la qualité de l'espace public. Cette mesure sera combinée avec la fondation d'un canal de communication direct entre commerçants et policiers municipaux, et l'extension du dispositif Angela, qui permet aux personnes victimes de harcèlement de rue de trouver rapidement refuge dans un lieu sûr en demandant "Angela".

Lire aussi : Harcèlement de rue : les BU de l'Université Lyon 1 se dotent du dispositif "Angela"

"Faciliter la déambulation". C'est l'un des autres objectifs de Grégory Doucet dans l'amélioration de l'accessibilité des zones commerciales. Pour cela, il souhaite concevoir des "boucles marchandes", composées d'aménagements et de signalétique afin "d'augmenter la visibilité des commerces indépendants", et d'orienter les visiteurs dans leur déambulation vers ces mêmes commerçants. A noter qu'à Lyon, 60% des commerces sont indépendants contre 35% dans les autres villes de France rapporte le maire sortant.

Quand aux critiques faites sur la relation parfois tendue avec les commerçants pendant son premier mandat notamment à cause des nombreux travaux, Grégory Doucet, a invoqué un contexte difficile pour eux, entre "instabilité politique, inflation due à la guerre en Ukraine, et crise sanitaire", tout en défendant son bilan : "J’ai fait le choix de la responsabilité, ce n’est pas populaire". Cependant, l'édile rappelle avoir créé "toutes les conditions du dialogue" en regrettant "que ça ne marche pas". "Il y a eu des points de crispation, je ne vais pas les balayer d’un revers de manche", conclut l'élu.



