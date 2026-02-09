Alertée en direct grâce à la vidéosurveillance de la victime, la police municipale de Saint-Romain-en-Gal a interpellé deux personnes suspectées d'une tentative de cambriolage.

Une tentative de cambriolage a récemment visé une habitation de Saint-Romain-en-Gal. Deux individus ont pénétré par effraction dans le logement avant de prendre la fuite sans rien dérober. La victime, qui surveillait son domicile à distance grâce à un système de vidéosurveillance, a assisté en direct à la scène et a pu alerter rapidement les forces de l’ordre.

Peu après les constatations, un véhicule suspect a été repéré à proximité du domicile ciblé. Ce véhicule avait déjà été signalé le 15 janvier 2026 par des riverains pour des faits de repérage dans le même quartier. Un policier municipal et les ASVP ont intercepté le véhicule, occupé par deux individus, en coordination avec les gendarmes de la brigade d’Ampuis.

La gendarmerie nationale a ensuite pris en charge l’enquête : placement en garde à vue des suspects, perquisitions, auditions et exploitations techniques. À l’issue de la garde à vue, les deux mis en cause ont été déférés et placés sous contrôle judiciaire, en vue d’une comparution à délai différé.