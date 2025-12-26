Actualité
Brouillard brume à lyon

Météo : de la grisaille et seulement 2 degrés à Lyon ce vendredi

  • par Clémence Margall

    • La journée commence sous le brouillard et les nuages devraient également dominer le ciel de Lyon ce vendredi 26 décembre. 2 degrés sont attendus dans l’après-midi.

    La journée s’annonce mitigée ce vendredi 26 décembre. Après une journée de Noël plutôt lumineuse, le brouillard a remplacé les rayons du soleil ce matin à Lyon et le mercure est négatif avec -2 degrés.

    Si de rares éclaircies pourront être visibles au cours de la journée, les nuages l’emporteront largement dans l’après-midi et les températures ne grimperont pas au-delà de 2 degrés au meilleur de la journée.

