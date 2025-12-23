Actualité
Firefighters stand next to fire trucks at the site of Elkem Silicones chemical plant, in Saint-Fons, central-eastern France on December 22, 2025, following an explosion. At least four people were injured on December 22, 2025, three of them seriously, in an explosion at the Elkem Silicones chemical plant in Saint-Fons, south of Lyon. (Photo by Manon BILLING / AFP)

Explosion à Saint-Fons : l'un des blessés est décédé ce mardi

  • par C.M. avec AFP

    • L'un des blessés de l'explosion survenue lundi 22 décembre sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons, au sud de Lyon, est décédé ce mardi.

    Lundi 22 décembre, l’explosion survenue sur le site d’Elkem Silicones à Saint-Fons, au sud de Lyon, faisait quatre blessés, dont trois graves. Il s’agit de trois hommes et d'une femme - un ingénieur chimiste, deux techniciens spécialisés et une personne du département santé environnement de l'usine - qui travaillaient dans l'atelier pilote du site, classé Seveso seuil haut, au moment de l'explosion, a précisé à l'AFP Guillaume Artois, chargé de la communication. L'une des victimes, un homme de 47 ans, est décédée ce mardi après-midi, révèlent nos confrères du Progrès.

    Si l’on ignore encore les raisons exactes de l’incident, la déflagration a pu être causée par l'émanation d'hydrogène "dans un atelier expérimental", a déclaré lundi à la presse Jean-Pierre Lerat, le directeur de l'usine. De son côté, le parquet de Lyon a quant à lui ouvert une enquête pour "blessures involontaires par personne morale suivies d'incapacité supérieure à trois mois". La Division de la criminalité organisée spécialisée (DCOS, ex PJ), et la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS), ont été saisies pour déterminer les causes et circonstances de l'explosion.

    Le laboratoire répondait aux "dernières normes de sécurité"

    Selon le porte-parole Guillaume Artois, cet atelier était une "unité bien particulière, le laboratoire pilote, qui n'est pas connecté au reste du site". Il avait été installé en 2021 et répondait aux exigences des "dernières normes de sécurité", a-t-il assuré à l'AFP. Une équipe y testait une méthode de dévolatilisation d'huiles de silicone hydrogénées, une "manipulation relativement courante dans un atelier pilote", a-t-il poursuivi. "Il y avait une réaction qui se passait mal et l'équipe est intervenue. Pendant l'intervention, il y a eu une émission, probablement d'hydrogène gazeux, qui a pu déclencher l'explosion", a ajouté le porte-parole.

    Pour rappel, une centaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée sur place au moment des faits. L’autoroute A7, les voies ferrées et fluviales sur le Rhône à proximité de l'usine avaient été coupées quelques heures, et environ un millier de personnes autour de la zone avaient été confinées.

