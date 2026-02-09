Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Lyon : il refusait de payer sa bière, un sans-abri interpellé après avoir brandi un couteau

  par La rédaction

    • Un sans abri a été interpellé dimanche matin à Lyon alors qu'il brandissait un couteau, refusant de payer sa bière.

    Un homme de 57 ans a été interpellé dimanche 8 février vers 10 h 30 dans le supermarché U express de la rue de la Thibaudière dans le 7e arrondissement de Lyon. Selon Le Progrès, l'individu est un sans domicile fixe qui refusait de payer sa bière et a sorti un couteau face au vigile du magasin.

    Il était porteur de deux couteaux au moment de son interpellation. Connu des services de police, il fait notamment l'objet d'une interdiction de port d'arme.Il a été placé en garde à vue avec droits différés car il était trop ivre selon la préfecture du Rhône.

    Une future tour et 118 logements pour redessiner le centre-ville de Rillieux-la-Pape

