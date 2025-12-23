Métropole de Lyon : ce que l’on sait au lendemain de l’explosion sur le site d'Elkem Silicone à Saint-Fons

Firefighters stand next to fire trucks at the site of Elkem Silicones chemical plant, in Saint-Fons, central-eastern France on December 22, 2025, following an explosion. At least four people were injured on December 22, 2025, three of them seriously, in an explosion at the Elkem Silicones chemical plant in Saint-Fons, south of Lyon. (Photo by Manon BILLING / AFP)

Une explosion est survenue hier sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons, au sud de Lyon, faisant quatre blessés, dont trois graves.

Il était environ 14h30 hier, lundi 22 décembre, lorsqu’une explosion s’est produite sur le site d’Elkem Silicones dans la Vallée de la chimie à Saint-Fons, au sud de Lyon. Prévenus, les soldats du feu, une centaine de sapeurs-pompiers et une trentaine d’engins au plus fort de l’événement, ont rapidement été dépêchés sur le site classé SEVESO seuil haut. La déflagration, "due à de l'hydrogène", a fait quatre blessés, dont trois graves. Ils ont été secourus puis pris en charge par les secours. Le feu a, quant à lui, été maîtrisé en début de soirée.

En parallèle, un message FR-Alert a été envoyé à 16 heures aux habitants de Saint-Fons, Pierre-Bénite et Vénissieux dans lequel il était indiqué de rester confiner, de respecter les consignes des autorités et de rester en lieu sûr. Située à proximité du site, l’autoroute A7 a également été coupée dans les deux sens de circulation, tout comme les voies ferrées et fluviales.

"L’évolution de la situation reste suivie attentivement"

À la suite des analyses réalisées par la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et les sapeurs-pompiers du Rhône, aucun risque de toxicité n’a été relevé. Des mesures continueront toutefois d’être effectuées ce mardi. Le confinement a finalement été levé à 18h30 par la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, et les circulations routières, ferroviaires et maritimes ont pu reprendre dans la soirée.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a remercié hier soir les pompiers présents sur place, "comme l’ensemble des agents mobilisés". Et d'ajouter : "Je pense également aux blessés pris en compte par les services de secours. L’évolution de la situation reste suivie attentivement".

Lire aussi : Explosion sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons : des blessés et une personne disparue