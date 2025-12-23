Actualité
Firefighters stand next to fire trucks at the site of Elkem Silicones chemical plant, in Saint-Fons, central-eastern France on December 22, 2025, following an explosion. At least four people were injured on December 22, 2025, three of them seriously, in an explosion at the Elkem Silicones chemical plant in Saint-Fons, south of Lyon. (Photo by Manon BILLING / AFP)

Métropole de Lyon : ce que l’on sait au lendemain de l’explosion sur le site d'Elkem Silicone à Saint-Fons

  • par C.M.

    • Une explosion est survenue hier sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons, au sud de Lyon, faisant quatre blessés, dont trois graves.

    Il était environ 14h30 hier, lundi 22 décembre, lorsqu’une explosion s’est produite sur le site d’Elkem Silicones dans la Vallée de la chimie à Saint-Fons, au sud de Lyon. Prévenus, les soldats du feu, une centaine de sapeurs-pompiers et une trentaine d’engins au plus fort de l’événement, ont rapidement été dépêchés sur le site classé SEVESO seuil haut. La déflagration, "due à de l'hydrogène", a fait quatre blessés, dont trois graves. Ils ont été secourus puis pris en charge par les secours. Le feu a, quant à lui, été maîtrisé en début de soirée.

    En parallèle, un message FR-Alert a été envoyé à 16 heures aux habitants de Saint-Fons, Pierre-Bénite et Vénissieux dans lequel il était indiqué de rester confiner, de respecter les consignes des autorités et de rester en lieu sûr. Située à proximité du site, l’autoroute A7 a également été coupée dans les deux sens de circulation, tout comme les voies ferrées et fluviales.

    "L’évolution de la situation reste suivie attentivement"

    À la suite des analyses réalisées par la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et les sapeurs-pompiers du Rhône, aucun risque de toxicité n’a été relevé. Des mesures continueront toutefois d’être effectuées ce mardi. Le confinement a finalement été levé à 18h30 par la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, et les circulations routières, ferroviaires et maritimes ont pu reprendre dans la soirée.

    Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a remercié hier soir les pompiers présents sur place, "comme l’ensemble des agents mobilisés". Et d'ajouter : "Je pense également aux blessés pris en compte par les services de secours. L’évolution de la situation reste suivie attentivement".

    Lire aussi : Explosion sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons : des blessés et une personne disparue

    à lire également
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    La qualité de l’air reste moyenne ce mardi à Lyon, mais se dégrade au sud de la métropole

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    La qualité de l’air reste moyenne ce mardi à Lyon, mais se dégrade au sud de la métropole 08:41
    Métropole de Lyon : ce que l’on sait au lendemain de l’explosion sur le site d'Elkem Silicone à Saint-Fons 08:00
    Crues, avalanches, vent : six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  07:33
    Météo : de la grisaille et une baisse des températures ce mardi à Lyon  07:16
    Juliette Murtin, porte-parole du collectif Jamais Sans Toit, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    314 enfants à la rue dans la métropole lyonnaise dont 20 bébés 07:00
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : retour à la case prison pour ce conducteur sans permis 22/12/25
    police Lyon
    Villeurbanne : deux individus interpellés après avoir percuté la BAC 22/12/25
    L’autoroute A7 fermée en soirée dans le sens Marseille-Lyon en janvier et en mars 22/12/25
    cheminée
    Les cheminées à foyer ouvert interdites dès le 1er avril dans une partie de l’agglomération lyonnaise 22/12/25
    On a testé : Astérix, mission potions ! Quand la réalité se mêle au virtuel 22/12/25
    explosion Saint-Fons
    Explosion sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons : des blessés et une personne disparue 22/12/25
    Municipales à Lyon : l’ex "monsieur urbanisme" de Collomb, Michel Le Faou, rejoint Jean-Michel Aulas 22/12/25
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard tête de liste à Villeurbanne, l'ex-parathlète Manon Doyelle pour Porte des Alpes 22/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut