Le Printemps de Pérouges laisse la place aux artistes émergents. Les inscriptions aux deux tremplins sont ouvertes. L'un est dédié au rock, pour les adultes, l'autre, aux enfants.

Et si vous pouviez faire l'ouverture des soirées du Printemps de Pérouges du 23 au 28 juin prochain ? C'est possible grâce aux deux "tremplins" organisés, dont les inscriptions débutent aujourd'hui. Le but ? Faire découvrir au public des artistes émergents. Au menu, deux compétitions. La première est consacrée aux adultes, avec pour thème principal le rock, et la seconde, aux enfants âgés de 7 à 17 ans.

Pour le tremplin rock, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 6 mars et la grande finale se tiendra le mercredi 25 mars à la Foire de Lyon. A noter que le groupe vainqueur aura la chance de se produire en ouverture de l'un des concerts rock du festival.

En ce qui concerne le "Tremplin Kids Tonic Live", la finale se déroulera au domaine de l'Ile Barbe, et les inscriptions sont possibles jusqu'au 27 mars prochain. Les lauréats auront ainsi l'occasion de se représenter pendant des premières parties des différents concerts.

Pour rappel, le festival se déroulera pour la troisième année consécutive à St-Maurice-de-Rèmens (Ain). Parmi les têtes d'affiches présentes, Lenny Kravitz, la sensation Théodora, ou encore Jean-Louis Aubert.