Des courriers imitant des banques arrivent dans les boîtes aux lettres avec une carte factice et un QR code à scanner. La gendarmerie du Rhône appelle à la vigilance.

La gendarmerie du Rhône met en garde contre une escroquerie inédite qui ne passe plus par le téléphone ou les mails, mais directement par les boîtes aux lettres. Les victimes reçoivent un courrier qui imite parfaitement leur banque, accompagné d’une carte bancaire factice et d’un QR code présenté comme indispensable pour "activer" la carte.

Plusieurs signaux à repérer

En scannant ce code, l’usager est renvoyé vers un faux site bancaire qui lui demande ses identifiants, mots de passe, codes reçus par SMS et parfois son numéro de carte. Les escrocs disposent alors de toutes les informations nécessaires pour effectuer des opérations frauduleuses sur le compte.

Les militaires rappellent plusieurs signaux d’alerte : la carte reçue est vierge, sans nom ni prénom, parfois sans numéro complet, et la procédure d’activation par QR code est totalement anormale. Une banque n’active jamais une carte bancaire via un QR code, mais uniquement lors d’un premier paiement en magasin ou d’un retrait avec le code secret.

Les victimes ou personnes ciblées sont invitées à signaler la tentative sur le portail public 17Cyber, le nouveau guichet unique d’assistance aux victimes de cybermalveillance, accessible 7 jours sur 7 en ligne.

