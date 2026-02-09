Actualité
Carte bancaire
Carte bancaire

Les gendarmes du Rhône alertent sur une arnaque à la fausse carte bancaire

  • par La rédaction

    • Des courriers imitant des banques arrivent dans les boîtes aux lettres avec une carte factice et un QR code à scanner. La gendarmerie du Rhône appelle à la vigilance.

    La gendarmerie du Rhône met en garde contre une escroquerie inédite qui ne passe plus par le téléphone ou les mails, mais directement par les boîtes aux lettres. Les victimes reçoivent un courrier qui imite parfaitement leur banque, accompagné d’une carte bancaire factice et d’un QR code présenté comme indispensable pour "activer" la carte.

    Plusieurs signaux à repérer

    En scannant ce code, l’usager est renvoyé vers un faux site bancaire qui lui demande ses identifiants, mots de passe, codes reçus par SMS et parfois son numéro de carte. Les escrocs disposent alors de toutes les informations nécessaires pour effectuer des opérations frauduleuses sur le compte.

    Les militaires rappellent plusieurs signaux d’alerte : la carte reçue est vierge, sans nom ni prénom, parfois sans numéro complet, et la procédure d’activation par QR code est totalement anormale. Une banque n’active jamais une carte bancaire via un QR code, mais uniquement lors d’un premier paiement en magasin ou d’un retrait avec le code secret.

    Les victimes ou personnes ciblées sont invitées à signaler la tentative sur le portail public 17Cyber, le nouveau guichet unique d’assistance aux victimes de cybermalveillance, accessible 7 jours sur 7 en ligne.

    à lire également
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Saint-Romain-en-Gal : deux suspects interpellés après une tentative de cambriolage

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Saint-Romain-en-Gal : deux suspects interpellés après une tentative de cambriolage 14:40
    Carte bancaire
    Les gendarmes du Rhône alertent sur une arnaque à la fausse carte bancaire 13:46
    À Rillieux-la-Pape, un match de futsal dégénère, des jeunes blessés lors d'une bagarre 12:57
    Installation, accessibilité… Grégory Doucet dévoile ses mesures pour le commerce à Lyon 12:12
    Une future tour et 118 logements pour redessiner le centre-ville de Rillieux-la-Pape 11:33
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Lyon : il refusait de payer sa bière, un sans-abri interpellé après avoir brandi un couteau 10:47
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 10:13
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air mauvaise ce lundi 09:39
    Un policier jugé à Lyon pour des violences lors d’une manifestation des gilets jaunes 09:09
    p. 11 © Lyon Capitale
    Figure de la résistance lyonnaise, l'historien Marc Bloch entrera au Panthéon en juin prochain 08:26
    L'Asvel chute à domicile contre Nanterre 07:47
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi nuageux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus 07:15
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut