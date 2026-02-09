À Rillieux-la-Pape, un match de futsal dégénère, des jeunes blessés lors d'une bagarre

Une rencontre de fustal organisée à Rillieux-la-Pape dans la métropole de Lyon s'est terminée par une bagarre au cours de laquelle plusieurs joueurs ont été blessés.

C'est un fait malheureusement récurent. Lors d'un match de fustal à Rillieux-la-Pape organisé le jeudi 5 février, des jeunes se sont affrontés à la fin de la rencontre, faisant plusieurs blessés. La rencontre du championnat régional U18 opposait le club France Futsal Rillieux à l'Amateur Lyon Fidésien de Sainte-Foy-Lès-Lyon.

Un nez cassé

Un jeune a notamment eu le nez cassé comme le montre une photo prise de la rencontre. "Une enquête interne a été immédiatement ouverte afin d'établir précisément les responsabilités. Des mesures disciplinaires fortes et exemplaires seront prises. Le club agira avec la plus grande rigueur" assure le club de Rillieux-la-Pape.

⚽️🇫🇷 Jeudi soir, au gymnase Louison-Bobet de Rillieux-la-Pape, un match de futsal U18 a été marqué par l'irruption d'une vingtaine d'individus. Les joueurs de l'Amateur Lyon Fidésien (ALF) ont subi des violences physiques, entraînant plusieurs blessures dont une fracture du nez… pic.twitter.com/1wwSnxvaTy — The NEWS (@TheNews_Fr) February 7, 2026

"Cette rencontre de compétition a été utilisée comme un lieu de déversement de haine (…) Face à la gravité des faits, le club a pris la décision de suspendre l’intégralité de ses activités de compétition jusqu’à nouvel ordre, toutes catégories confondues, à domicile comme à l’extérieur", a réagi de son côté l'Amateur Lyon Fidésien, dont des joueurs ont été blessés.

Selon plusieurs médias, des membres du staff fidésien ont été visés depuis les gradins au cours du match qui s'est achevé sur le score de 7-7. Deux joueurs rilliards figureraient parmi les agresseurs présumés.