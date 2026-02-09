Actualité
Visuels : ANMA Architectes Urbanistes Paysagistes © Ailleurs Studio

Une future tour et 118 logements pour redessiner le centre-ville de Rillieux-la-Pape

  • par La Rédaction

    • La Métropole de Lyon, la Ville de Rillieux-la-Pape et la SEM SERL ont choisi le projet porté par Bouygues Immobilier pour transformer le cœur de ville. Trois nouveaux bâtiments, dont une tour de 14 étages, verront le jour d’ici la fin de la décennie.

    Le centre-ville de Rillieux-la-Pape s’apprête à changer de visage. À l’issue d’une consultation, le projet de Bouygues Immobilier, accompagné par l’agence ANMA architectes, a été retenu pour réaliser le lot A de l’opération Rillieux centre-ville. Il comprend trois immeubles de 5, 6 et 14 étages, pour un total de 118 logements en accession, dont près de 20 % à prix maîtrisés.

    Pensé selon les principes de l’habitat durable, l’ensemble privilégiera les matériaux biosourcés, les toitures végétalisées et les équipements favorisant le confort thermique. Un commerce en rez-de-chaussée et des locaux vélos viendront compléter le programme.

    Le projet intégrera également un vaste cœur d’îlot paysager, avec 36 % de pleine terre conservée. Le permis de construire est attendu fin 2026, pour un début des travaux prévu en 2028.

