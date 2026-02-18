Actualité
Sameer Al-DOUMY / AFP

Des tags antisémites et pro-RN découverts près de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Samedi 14 et dimanche 15 février, plusieurs tags antisémites et pro-RN ont été découverts sur la commune d'Amplepuis dans le Rhône. Une enquête a été ouverte.

    Plusieurs messages antisémites et pro-RN ont été tagués sur des murs de la commune d'Amplepuis dans le Rhône. Les inscriptions ont été découvertes samedi 14 et dimanche 15 février.

    Parmi eux, "sale juif" a été inscrit à proximité du pôle de petite enfance de la rue Paul de la Goutte. Un second message "RN 2027, Nik LFI" a quant à lui été découvert à proximité de la gare, avant d'être recouvert par "RN, vous ment et vous vole". Une étoile de David assortie des lettres "GA" a également été inscrite sous un passage entre la rue de l'Hôtel de Ville et la rue Neuve.

    Le maire de la commune a indiqué au Progrès "avoir déposé plainte." Questionné par nos confrères, le maire "ne pense pas" que ces tags aient un lien avec la mort de Quentin Deranque. L'enquête a été confiée à la brigade de Thizy-les-Bourgs.

    Lire aussi : Lyon : une mosquée taguée pour la quatrième fois en deux ans

    Une cheffe lyonnaise participera à la nouvelle saison de Top Chef

