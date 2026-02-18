Les trois candidats confronteront leurs idées à l'occasion d'un évènement mêlant débat et discussion avec les jeunes lyonnais ce jeudi 26 février.

Les Municipales concernent aussi la jeunesse. L'association de débat Scène 27, organise un échange le 26 février prochain, rassemblant 300 à 350 jeunes lyonnais ainsi que les principaux candidats aux élections municipales qui se tiendront dans maintenant moins d'un mois. Pour l'instant, trois figures politiques ont répondu favorablement à l'invitation. Il s'agit du maire écologiste sortant Grégory Doucet, de l'ancien maire centriste Georges Képénékian, ainsi que de la tête de liste Coeur Lyonnais du 4 ème arrondissement, Loïc Terrenes.

Lire aussi :

Une question, "quel futur souhaitez-vous pour la ville de Lyon ?"

L'évènement, qui débute à 19 heures se divisera en trois parties. Pour commencer, les participants se diviseront en une quarantaine de tables rondes afin de créer des discussions, qui portent sur une multitude de thématiques locales comme le logement, les mobilités ou encore la sécurité. C'est seulement lors de la prochaine partie que les candidats entreront en scène pour des interventions suivies d'un débat. L'association rappelle que les interlocuteurs sont invités à intervenir "selon un cadre strictement équitable", avec des prises de paroles courtes qui ne dépassent pas 5 minutes par tour, ils suivront également un ordre de passage tiré au sort.

Enfin, une seule question sera posée afin de recentrer le débat : "Quel futur souhaiteriez-vous pour la ville de Lyon". Une étape suivie d'une phase de discussion avec le public. Enfin, un temps d'échange plus calme et détendu est prévu afin de clôturer la soirée à 23 heures. L'association Scène 27 a tenu a rappeler la dimension apartisane de l'évènement.

Lire aussi :