Après Jacques-Elie Favrot, Robin C. Un second assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault est mis en cause dans le lynchage de Quentin Deranque. Agé de 24 ans, il utilisait un pseudonyme à l'Assemblée nationale. Les raisons restent à définir.

L'arbre qui cache la forêt ? Hier, le député LFI Raphaël Arnault annonçait la fin de sa collaboration avec Jacques-Elie Favrot, qui était alors son assistant parlementaire, pour son implication dans l'agression mortelle de Quentin. Néanmoins, selon les informations du Parisien, un second attaché parlementaire du fondateur de la Jeune Garde serait parmi les onze personnes interpellées.

Comme indiqué par un communiqué de son avocat, mon collaborateur Jacques-Elie Favrot a cessé toutes ses activités parlementaires.



Dès hier avant d’apprendre son interpellation ce soir, nous avons engagé auprès des services de l’Assemblée les procédures pour mettre fin à son ⤵️ — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) February 17, 2026

Il s'agirait de Robin C. âgé de 24 ans. Originaire de Haute-Loire, le jeune homme a été interpellé mardi soir au Puy-en-Velay, en compagnie d’un autre suspect, Adrian B. Ils ont été arrêtés chez la mère du second par la BRI de Lyon alors qu'ils rentraient d'Avignon (Vaucluse). Alors que l'implication d'Adrian B. dans le lynchage de Quentin reste à définir, les enquêteurs soupçonnent Robin C. d’avoir hébergé et porté assistance à son ami après les faits pour le soustraire à la justice. A noter qu'Adrian B. est également un des proches de Raphaël Arnault, il avait effectué un stage à l'Assemblée nationale à ses côtés révèle Le Parisien.

Le suspect utilisait un pseudonyme

Contrairement à Jacques-Elie Favrot, Robin C. n'apparait pas sur la liste des collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnault. Et pour cause, il utilisait le pseudonyme de Robin Michel, un patronyme bien visible sur le site de l'Assemblée nationale. Pourquoi cette démarche ? C'est tout le mystère que tentent de démêler les enquêteurs. Engagé en 2025 par le député insoumis, Robin C. est fiché S, considéré comme un individu pouvant commettre des exactions politiques violentes et dangereuses pour la sécurité nationale.

Pendant son interrogatoire, il n'a d'ailleurs pas nié sa proximité avec Raphaël Arnault. Dès son interpellation, c'est le député LFI que Robin C. a cité alors que les forces de l'ordre lui demandent une personne à prévenir en tant qu'employeur, comme l'exigent les droits de la défense.