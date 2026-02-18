Actualité
Image d’illustration de la police judiciaire. (Photo Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP)

Mort de Quentin Deranque : un second assistant parlementaire de Raphaël Arnault parmi les suspects

  • par Romain Balme
  • 1 Commentaire

    • Après Jacques-Elie Favrot, Robin C. Un second assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault est mis en cause dans le lynchage de Quentin Deranque. Agé de 24 ans, il utilisait un pseudonyme à l'Assemblée nationale. Les raisons restent à définir.

    L'arbre qui cache la forêt ? Hier, le député LFI Raphaël Arnault annonçait la fin de sa collaboration avec Jacques-Elie Favrot, qui était alors son assistant parlementaire, pour son implication dans l'agression mortelle de Quentin. Néanmoins, selon les informations du Parisien, un second attaché parlementaire du fondateur de la Jeune Garde serait parmi les onze personnes interpellées.

    Il s'agirait de Robin C. âgé de 24 ans. Originaire de Haute-Loire, le jeune homme a été interpellé mardi soir au Puy-en-Velay, en compagnie d’un autre suspect, Adrian B. Ils ont été arrêtés chez la mère du second par la BRI de Lyon alors qu'ils rentraient d'Avignon (Vaucluse). Alors que l'implication d'Adrian B. dans le lynchage de Quentin reste à définir, les enquêteurs soupçonnent Robin C. d’avoir hébergé et porté assistance à son ami après les faits pour le soustraire à la justice. A noter qu'Adrian B. est également un des proches de Raphaël Arnault, il avait effectué un stage à l'Assemblée nationale à ses côtés révèle Le Parisien.

    Lire aussi : 

    Le suspect utilisait un pseudonyme

    Contrairement à Jacques-Elie Favrot, Robin C. n'apparait pas sur la liste des collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnault. Et pour cause, il utilisait le pseudonyme de Robin Michel, un patronyme bien visible sur le site de l'Assemblée nationale. Pourquoi cette démarche ? C'est tout le mystère que tentent de démêler les enquêteurs. Engagé en 2025 par le député insoumis, Robin C. est fiché S, considéré comme un individu pouvant commettre des exactions politiques violentes et dangereuses pour la sécurité nationale.

    Pendant son interrogatoire, il n'a d'ailleurs pas nié sa proximité avec Raphaël Arnault. Dès son interpellation, c'est le député LFI que Robin C. a cité alors que les forces de l'ordre lui demandent une personne à prévenir en tant qu'employeur, comme l'exigent les droits de la défense.

    à lire également
    Véronique Sarselli
    Alliance entre LFI et écologistes ? : Véronique Sarselli demande à Bruno Bernard de se positionner

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Véronique Sarselli
    Alliance entre LFI et écologistes ? : Véronique Sarselli demande à Bruno Bernard de se positionner 17:44
    Mort de Quentin Deranque : un second assistant parlementaire de Raphaël Arnault parmi les suspects 17:17
    Uber VTC
    "Uber by Women" : la plateforme de VTC étend son service dédié aux femmes à Lyon 16:49
    Lyon : un homme armé interpellé près de la station de métro Grange Blanche 16:16
    Bigflo et Oli
    Lyon : Bigflo et Oli de retour à la LDLC Arena en novembre 15:44
    d'heure en heure
    Grève illimitée : le personnel des urgences des hôpitaux Lyon Sud et Edouard Herriot mobilisé ce jeudi 15:13
    Municipales 2026 : Grégory Doucet, Georges Képénékian et Loïc Terrenes débattront devant 350 jeunes lyonnais 14:40
    Alerte à la bombe au siège national de LFI, Anaïs Belouassa-Cherifi dénonce un "déferlement de violence" 14:01
    PAF Police aux frontières
    Des tags antisémites et pro-RN découverts près de Lyon 13:26
    Une cheffe lyonnaise participera à la nouvelle saison de Top Chef 12:57
    Lyon : organisée par l'ultra-droite, la marche en hommage à Quentin Deranque sera-t-elle autorisée ? 12:17
    SDMIS sapeurs pompiers
    Lyon : deux blessés graves dans un feu d'appartement 11:44
    Mohamed Chihi adjoint
    "Un interlocuteur parmi d’autres": à Lyon, les écologistes accusés d'avoir travaillé avec la Jeune Garde 11:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut