Actualité
Jean-Michel Aulas lors de son premier meeting de campagne. (@NC)

Municipales 2026 : à Lyon, le Parti animaliste rejoint Jean-Michel Aulas

  • par Loane Carpano

    • Le parti animaliste a annoncé se joindre à Jean-Michel Aulas et à son groupe "Coeur Lyonnais" pour les élections municipales de Lyon.

    Après les Républicains, Horizons, l'UDI et Renaissance, un nouveau parti politique se joint à la candidature de Jean-Michel Aulas pour les élections municipales de Lyon : le Parti animaliste.

    Selon Tribune de Lyon, le parti aurait choisi de se joindre à l'ancien président de l'OL après des discussions menées avec les différentes listes, et, en échange de places dans les listes d'arrondissement. Jérôme Dumarty, membre du bureau national du parti, sera ainsi candidat dans le 8e arrondissement.

    Une fermeture du zoo de Lyon ?

    Toujours selon nos confrères, Jean-Michel Aulas se serait engagé auprès du parti, à entamer une réflexion autour du placement des animaux du zoo de Lyon en sanctuaire. Une mesure déjà portée par la candidate Insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi qui s'était positionnée en faveur de la fermeture du zoo du Parc de la Tête d'Or.

    Lire aussi : À Lyon, la gauche et les écologistes tentent d'incarner le "sérieux" face aux promesses d'Aulas

    à lire également
    Jean-Michel Aulas décline sa première invitation à un échange, le Club de la presse de Lyon réitère son invitation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : à Lyon, le Parti animaliste rejoint Jean-Michel Aulas 18:40
    Jean-Michel Aulas décline sa première invitation à un échange, le Club de la presse de Lyon réitère son invitation 18:18
    Véronique Sarselli
    Alliance entre LFI et écologistes ? : Véronique Sarselli demande à Bruno Bernard de se positionner 17:44
    Mort de Quentin Deranque : un second assistant parlementaire de Raphaël Arnault parmi les suspects 17:17
    Uber VTC
    "Uber by Women" : la plateforme de VTC étend son service dédié aux femmes à Lyon 16:49
    d'heure en heure
    Lyon : un homme armé interpellé près de la station de métro Grange Blanche 16:16
    Bigflo et Oli
    Lyon : Bigflo et Oli de retour à la LDLC Arena en novembre 15:44
    Grève illimitée : le personnel des urgences des hôpitaux Lyon Sud et Edouard Herriot mobilisé ce jeudi 15:13
    Municipales 2026 : Grégory Doucet, Georges Képénékian et Loïc Terrenes débattront devant 350 jeunes lyonnais 14:40
    Alerte à la bombe au siège national de LFI, Anaïs Belouassa-Cherifi dénonce un "déferlement de violence" 14:01
    PAF Police aux frontières
    Des tags antisémites et pro-RN découverts près de Lyon 13:26
    Une cheffe lyonnaise participera à la nouvelle saison de Top Chef 12:57
    Lyon : organisée par l'ultra-droite, la marche en hommage à Quentin Deranque sera-t-elle autorisée ? 12:17
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut