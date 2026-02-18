Le parti animaliste a annoncé se joindre à Jean-Michel Aulas et à son groupe "Coeur Lyonnais" pour les élections municipales de Lyon.

Après les Républicains, Horizons, l'UDI et Renaissance, un nouveau parti politique se joint à la candidature de Jean-Michel Aulas pour les élections municipales de Lyon : le Parti animaliste.

Selon Tribune de Lyon, le parti aurait choisi de se joindre à l'ancien président de l'OL après des discussions menées avec les différentes listes, et, en échange de places dans les listes d'arrondissement. Jérôme Dumarty, membre du bureau national du parti, sera ainsi candidat dans le 8e arrondissement.

Une fermeture du zoo de Lyon ?

Toujours selon nos confrères, Jean-Michel Aulas se serait engagé auprès du parti, à entamer une réflexion autour du placement des animaux du zoo de Lyon en sanctuaire. Une mesure déjà portée par la candidate Insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi qui s'était positionnée en faveur de la fermeture du zoo du Parc de la Tête d'Or.

