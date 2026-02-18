Actualité
Anaïs Belouassa-Cherifi lors de son premier meeting de campagne à Lyon le § novembre. (@NC)

Alerte à la bombe au siège national de LFI, Anaïs Belouassa-Cherifi dénonce un "déferlement de violence"

  • par Clémence Margall

    • Alors que le siège national de la France Insoumise a été évacué ce mercredi matin après une alerte à la bombe, la candidate aux municipales de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi s'alerte : "un seuil a été franchi".

    Ce mercredi 18 février, le siège national de la France Insoumise (LFI) a été évacué par les forces de l’ordre après une alerte à la bombe, a annoncé Manuel Bompard, coordinateur du parti et député de Marseille. Précisant dans le même temps que "l’ensemble des salariés et des militants" étaient "en sécurité".

    Lire aussi :

    "Je suis la cible de menaces de mort et de viol constantes"

    La députée du Rhône et candidate insoumise à la mairie de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, a très vite réagi dans un post sur X, estimant qu’un "seuil a été franchi". "Depuis vendredi, avec de nombreux camarades, je suis la cible de menaces de mort et de viol constantes, d'insultes racistes et sexistes", ajoute-t-elle. La candidate pointe notamment du doigt "des partisans d’extrême droite jusqu’au Premier ministre, en passant par Hollande et Darmanin" qui "nourrissent ce climat dangereux et portent une lourde responsabilité sur le déferlement de violence dont nous sommes l'objet".

    Cette menace intervient en effet dans un contexte particulièrement tendu pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, la classe politique lui reprochant ses liens avec le groupuscule antifasciste de la Jeune Garde, dont des membres sont impliqués dans l’agression et la mort de Quentin Deranque, militant identitaire agressé le 12 février à Lyon en marge d’une conférence de Rima Hassan à Sciences Po. Anaïs Belouassa-Cherifi avait notamment porté un tee-shirt en soutien à la Jeune Garde en novembre dernier après sa dissolution. 11 suspects ont pour l’heure été interpellés.

    Hier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a de nouveau interpellé la France Insoumise : "Ce soir, un assistant parlementaire d'un député LFI a été interpellé. Sans présager de la suite de l'enquête et attenter à la présomption d’innocence, je redis que oui, le ménage doit être fait dans vos rangs. Et vite", a-t-il écrit sur X. Manuel Bompard a tenu à clarifier la position de son parti chez nos confrères de France Info ce mercredi, assurant qu’il n’est "absolument pas question" d'écarter temporairement le député Raphaël Arnault (son assistant parlementaire, Jacques-Élie Favrot, faisant partie des individus interpellés hier).

    https://twitter.com/ArnaultRaphael/status/1994109329453273591?s=20

    Lire aussi : Mort de Quentin à Lyon : l’accès à l’Assemblée nationale suspendu pour l’assistant parlementaire Jacques-Elie Favrot

    à lire également
    PAF Police aux frontières
    Des tags antisémites et pro-RN découverts près de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Alerte à la bombe au siège national de LFI, Anaïs Belouassa-Cherifi dénonce un "déferlement de violence" 14:01
    PAF Police aux frontières
    Des tags antisémites et pro-RN découverts près de Lyon 13:26
    Une cheffe lyonnaise participera à la nouvelle saison de Top Chef 12:57
    Lyon : organisée par l'ultra-droite, la marche en hommage à Quentin Deranque sera-t-elle autorisée ? 12:17
    SDMIS sapeurs pompiers
    Lyon : deux blessés graves dans un feu d'appartement 11:44
    d'heure en heure
    Mohamed Chihi adjoint
    "Un interlocuteur parmi d’autres": à Lyon, les écologistes accusés d'avoir travaillé avec la Jeune Garde 11:10
    Lyon : accusée à tort d’avoir participé à l'agression de Quentin Deranque, Blandine Bardinet porte plainte pour diffamation 10:44
    Le parc de Miribel-Jonage
    La Métropole de Lyon étend son périmètre de protection des espaces naturels au Grand Parc de Miribel-Jonage 10:34
    voiture police faits-divers
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : onze interpellations, dont l'assistant du député LFI Raphaël Arnault 10:32
    Hotel de la Métropole
    Métropole de Lyon : "le premier pôle numérique responsable va voir le jour dans la ZAC Bron-Parilly 10:00
    vague de chaleur canicule lyon
    Transition écologique : la branche lyonnaise des Shifters interpelle les candidats aux élections locales 09:31
    Un candidat à la mairie du 7e appelle la Ville de Lyon et la préfecture à interdire la marche pour Quentin ce samedi 08:59
    Pollution : la qualité de l’air à Lyon est toujours moyenne ce mercredi  08:25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut