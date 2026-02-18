Lyon : organisée par l'ultra-droite, la marche en hommage à Quentin Deranque sera-t-elle autorisée ?

Organisée par l'ultra-droite, la marche d'hommage au militant nationaliste battu à mort le 12 février à Lyon prévue ce samedi est pour l'heure maintenue. Les services de l'État examineront les risques jusqu'à "la dernière minute".

Après un hommage parisien qui a rassemblé toute l'extrême droite parisienne, la marche en hommage au militant identitaire Quentin Deranque sera-t-elle autorisée à Lyon ? Prévue samedi 21 février à 15 h, ce rassemblement est organisé par la porte-parole de la Marche pour la Vie Aliette Espieux. Cette militante anti-IVG a relayé de nombreuses publications du groupuscule néofasciste national-révolutionnaire Lyon Populaire.

Le fondateur de ce groupe, Eliot Bertin a été mis en examen et placé en détention provisoire en février 2024 pour association de malfaiteurs après l'attaque d'une conférence sur la Palestine dans le 5e arrondissement le 11 novembre 2024. Sept personnes avaient été blessées, dont trois grièvement.

Un contexte explosif

Le contexte est explosif à Lyon après la rixe ayant mené au lynchage à mort du militant nationaliste jeudi 12 février en marge d'une conférence de Rima Hassan. Lyon Mag rapporte ainsi ce mercredi matin que des dizaines d'affiches ont été collées dans le 7e arrondissement appelant à s'organiser "pour tenir tête aux racistes". "Des militants racistes ont annoncé un rassemblement (...) en promettant de s'en prendre aux habitants comme ils l'avaient fait à Romans-sur-Isère en 2023. Ces militants chercheront certainement à s'en prendre à nous, surtout les plus vulnérables et les personnes isolées", est-il par ailleurs écrit sur ces collages.

Contactés, les services de l'État indiquent à Lyon Capitale que la décision d'autoriser ou non la marche sera certainement prise au dernier moment. Selon nos informations, les renseignements territoriaux travaillent et travailleront jusqu'à la dernière minute à une analyse des risques. Ce mercredi après-midi, les forces de l'ordre procéderont ainsi à une reconnaissance à l'aide d'un drone sur le secteur du parcours déclaré par l'organisatrice.

La rue Berthelot, l'avenue Jean Jaurès, la rue Lortet, la rue Gustave Nadaud, l'avenue Leclerc jusqu’à la rue Berthelot seront ainsi survolées afin de mettre en place un "dispositif adapté à l’affluence attendue et au contexte entourant l’agression mortelle dont a été victime Quentin Deranque", indiquent les services de l'État. Une reconnaissance qui ne vaut pas décision définitive d'autorisation. "Rien ne peut être confirmé", indiquent les services de la préfecture précisant que le tracé pourrait notamment être retravaillé, tandis que les risques seront examinés jusqu'à "la dernière minute".

Chez les responsables politiques, le maire de Lyon, interrogé lundi sur une éventuelle présence à cette marche ce week-end a botté en touche en indiquant que cette dernière n'avait pour l'heure pas été autorisée. Une absence d'interdiction vaut néanmoins autorisation. Le candidat à la mairie du 7e arrondissement, Alexis Jacquemin a de son côté appelé "solennellement" la Ville de Lyon ainsi que la préfecture du Rhône à "interdire cette manifestation" au regard "des risques graves de troubles à l’ordre public".

