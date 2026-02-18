Actualité
Uber VTC

"Uber by Women" : la plateforme de VTC étend son service dédié aux femmes à Lyon

  • par Loane Carpano

    • La plateforme de VTC Uber lance son nouveau service "Uber by Women" à Lyon. Un service dédié aux passagères et conductrices féminines.

    Comme à Paris, les Lyonnaises peuvent désormais profiter du service "Women" de l'application de VTC Uber. Après une première phase de test dans la capitale, le service dédiée aux femmes est accessible à Lyon depuis le 9 février.

    Grâce au service "Women", passagères comme conductrices peuvent désormais décider d'effectuer des trajets uniquement "entre filles", en réservant une course directement sur l'application : "Ce sont ainsi près d’une centaine de femmes chauffeurs à Lyon qui pourront prendre en charge des passagères", indique le service de VTC.

    Le nombre de chauffeurs féminines étant limité, la plateforme affirme que les temps d'attente pour "Uber by Women" pourraient être plus longs que ceux sur le service lambda : "15 minutes en moyenne contre 4 minutes sur UberX", précise Uber. "Si l’option n’est pas visible dans le menu déroulant, cela signifie que la technologie d’Uber a détecté qu’il n’y avait pas de femme chauffeur disponible à proximité au moment de l’ouverture de l’application", ajoute la plateforme.

    Lire aussi : Lyon : la plateforme Bolt lance son nouveau service dédié aux femmes

    Lyon : un homme armé interpellé près de la station de métro Grange Blanche

