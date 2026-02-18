Face au refus du candidat aux municipales de Lyon, Jean-Michel Aulas, d'échanger avec les adhérents du Club de la presse avant les élections, l'association réitère son invitation.

Après le débat avec Grégory Doucet sur France Inter, c'est l'invitation du club de la Presse de Lyon que le candidat aux municipales Jean-Michel Aulas décline. Il y a quelques semaines, le Club avait dénoncé le fait que le candidat de "Coeur Lyonnais" n'ait pas convié l'ensemble des journalistes de Lyon à plusieurs de ses conférences de presse, notamment un déplacement à La Duchère. L'association avait alors décidé d'inviter Jean-Michel Aulas à une rencontre avec ses adhérents, journalistes de la région.

Une invitation que le candidat a accepté, mais repoussée à après les élections, affirmant qu'il préférait "se concentrer sur la rencontre avec les Lyonnaises et Lyonnais."

Interrogations quant au "respect du débat démocratique"

Une réponse n'ayant pas manqué de faire grincer les dents du Club de la Presse, qui s'est empressé de répondre au candidat : "Proposer que cette rencontre se tienne après les élections nous interroge et nous inquiète sur l’attachement que vous revendiquez à la liberté de la presse et au respect du débat démocratique, alors qu’une campagne est justement un temps de rencontre normal entre les citoyens, les médias et les candidats."

Afin de permettre aux journalistes de poser leurs questions et d'informer les Lyonnais sur le programme du candidat, une nouvelle demande a été envoyée à Jean-Michel Aulas : "Nous renouvelons donc notre demande d’une rencontre dans les prochains jours, étant précisé que ce n’est pas un privilège que nous demandons : les journalistes n’exigent aucun droit pour eux-mêmes. Ils sont l’instrument du droit à l’information des citoyens", interpellent le président du Club de la presse et l'ensemble du conseil d'administration.

