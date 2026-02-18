Actualité
Bigflo et Oli

Lyon : Bigflo et Oli de retour à la LDLC Arena en novembre

  • par Loane Carpano

    • Dans le cadre de sa nouvelle tournée, le duo Bigflo et Oli montera sur la scène de la LDLC Arena de Décines le 6 novembre prochain.

    Le duo Bigflo et Oli fait son retour. Après s'être lancé en solo, Oli rejoint son frère pour un cinquième album en duo nommé "Karma". Sa sortie est prévue le 13 mars prochain, suivie d'une tournée qui débutera à Toulouse en avril.

    Dans le cadre de cette tournée, les deux frères monteront sur la scène de la LDLC Arena de Décines le 6 novembre prochain. Bigflo et Oli s'était déjà produit sur la scène lyonnaise lors de leur dernière tournée en 2024.

    La prévente se tiendra demain, jeudi 19 février, à 10 heures. L'ouverture de la billetterie officielle se déroulera vendredi, également à 10 heures.

