En grève illimitée, le personnel des urgences des hôpitaux Lyon Sud et Edouard Herriot se mobilisera devant la direction des HCL jeudi 19 février pour demander plus de personnel et des réouvertures de lits.

Le mouvement de grève se poursuit du côté de l'hôpital Lyon Sud. En grève illimitée depuis le 11 février, le personnel des urgences de l'hôpital Lyon Sud organise un rassemblement commun avec celui des urgences de l'hôpital Edouard-Herriot, en grève depuis le 5 février. Les équipes des deux établissements se réuniront devant la direction générale des Hospices Civils de Lyon (2e) à partir de 8 heures, jeudi 19 février. Une délégation devrait être reçue.

Pour rappel, le personnel dénonce des effectifs insuffisants, des temps d’attente en hausse et des conditions de travail dégradées, mettant selon eux en "péril la qualité et la sécurité des soins." Parmi leurs revendications figurent le renforcement durable des équipes, le remplacement systématique des absences, la réouverture de lits d’aval et une présence médicale senior renforcée.

