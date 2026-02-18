Alliance entre LFI et écologistes ? : Véronique Sarselli demande à Bruno Bernard de se positionner

Après l'interpellation de l'assistant parlementaire d'un député LFI suite à la mort de Quentin Deranque, la candidate aux métropolitaines, Véronique Sarselli, demande à Bruno Bernard de se positionner sur une possible alliance avec les Insoumis.

Quatre jours après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, passé à tabac lors d'un affrontement entre un groupe d'ultra-droite et d'ultra-gauche à Lyon, la candidate aux élections métropolitaines à Lyon Véronique Sarselli (Grand Coeur Lyonnais), interpelle son principal adversaire, Bruno Bernard.

Alors que le camp Insoumis est sous le feu des projecteurs alors que le fondateur de la Jeune Garde, principal groupuscule d'extrême-gauche impliqué dans l'affaire, est a été élu député sous la bannière LFI, Véronique Sarselli demande au président de la Métropole sortant de s'exprimer sur une potentielle alliance avec LFI au second tour : "L’exigence de transparence vis-à-vis des Grands Lyonnais lui impose de dire dès maintenant si, au soir du premier tour, il envisage ou non un accord avec La France insoumise pour conserver le pouvoir métropolitain", écrit la candidate LR dans un communiqué.

"Ces relations toxiques participent à la brutalisation du débat public"

Suite à l'interpellation de l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, Jacques-Elie Favrot, Véronique Sarselli reproche aux Insoumis d'être "proche" du groupe antifasciste de la Jeune Garde : "Ces relations toxiques participent à la brutalisation du débat public. Elles finissent par créer une chaine de causalité et de cautionnement engageant la responsabilité de tous les dirigeants politiques", dénonce la candidate

La candidate affiliée à jean-Michel Aulas pointe également du doigt les liens entre le groupe antifasciste et les écologistes, révélés hier, et rapidement justifiés par l'adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi, qui affirmait que la Jeune Garde, "comme d'autres associations", "a été un interlocuteur parmi d’autres dans une démarche plus large de compréhension des phénomènes de violence sur la voie publique."

