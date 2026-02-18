Interpellé par les forces de l'ordre, l'homme portait sur lui un calibre 9 mm. Il justifie le port de l'arme par "un différend avec un individu travaillant dans la cryptomonnaie".

Ce lundi 16 février, des agents TCL ont interpellé un homme possédant une arme au niveau de la station de métro Grange Blanche, sur la ligne D, révèle Actu Lyon.

Le suspect a été contrôlé aux alentours de 17 h 40, alors qu'une opération se déroulait place d'Arsonval, dans le 3e arrondissement de Lyon. Détenteur d'un calibre 9 mm, l'homme s'est vu confisquer son arme par la police, prévenue par les agents TCL.

Lors de son audition au commissariat, le suspect, un algérien en situation irrégulière affirme avoir acheté le pistolet sur Internet. Né en 2006, l'homme a également justifié le port de l'arme par "un différend avec un individu travaillant dans la cryptomonnaie".