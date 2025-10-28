Equita Lyon : dans les coulisses du plus grand salon du cheval d'Europe

Du 29 octobre au 2 novembre, le rendez-vous phare du monde équestre "Equita Lyon" se tiendra à Eurexpo Lyon. Un jour avant le début de l'événement, Lyon Capitale est entré dans les coulisses du plus grand salon du cheval d'Europe.

Chevaux, tracteurs, poids lourds, cavaliers, exposants et membres de l'organisation se succèdent dans les allées d'Eurexpo ce mardi 28 octobre. Moins de 24 h avant le début des festivités, les équipes travaillent d'arrache-pied afin d'être prêtes pour le début d'Equita Lyon. Montage des derniers stands, installation des chevaux dans les boxes et visites vétérinaires, pour sa 31e édition, l'événement phare du monde équestre se prépare à accueillir plus de 200 000 visiteurs et des milliers de chevaux.

Le coup d'envoi du plus gros salon du cheval d'Europe sera donné dès le 29 octobre et se poursuivra jusqu'au 2 novembre. Au programme de l'événement, des étapes de coupe du monde de saut d'obstacle, d'attelage. Mais aussi des shows western, des concours amateurs et de nombreuses animations autour du monde équin : "Les gens qui viennent à Equita Lyon ont la chance de voir un éventail incroyable de ce qui se fait dans le milieu équestre", souligne Geoffroy de Thoisy, stable manager.

Construction d'un village éphémère

Pour accueillir ces quelques centaines de milliers de visiteurs, les équipes oeuvrent à transformer le site d'Eurexpo en un véritable centre équestre éphémère en seulement dix jours. Un défi de taille pour les 500 bénévoles managés par GL Event tout au long de l'événement : "Notre premier défi c'est le temps puisque nous montons l'événement en huit-dix jours, puis nous démontons tout en trois-quatre jours", explique Geoffroy de Thoisy.

En moins de deux semaines, les équipes doivent ainsi installer les pistes, les boxes, et aménager l'ensemble du site : "Pendant ces dix jours, il faut amener du sable, monter plus de 2 500 boxes, et recevoir toutes ces personnes avec de la bonne humeur, de la joie et du professionnalisme", indique le manager en souriant. Pour oeuvrer le plus efficacement possible, les équipes sont réparties en différents pôles, tout comme les allées du salon lors de l'événement : "Il y a un pôle western, élevage, exposants, national et international et dans chaque pôle il y a des responsables", indique Geoffroy de Thoisy.

Les cavaliers du concours international commencent à s'installer ce mardi 28 octobre. ©Loane Carpano

Tandis que certains chevaux arrivent par avion et d'autres en camion, le sable des pistes, lui, est stocké sur place. Comme les copeaux des boxes, ce dernier est amené en semi-remorque puis disposé sur l'ensemble des pistes ensuite prêtes à accueillir les compétitions et spectacles

Le bien-être animal comme préoccupation

Règlement oblige, dès leur arrivée sur le site, les chevaux doivent passer l'étape clé de la visite vétérinaire. L'objectif, vérifier que les équidés ne soient pas porteurs de virus et qu'ils soient en bonne santé physique pour participer aux épreuves : "En premier lieu, le vétérinaire vérifie la puce du cheval, son passeport, et s'il est à jour de ses vaccinations", indique Thierry Grisard, vétérinaire pour la fédération équestre internationale (FEI). Après ce rapide checking, la température des chevaux est prise, en cas de symptômes, les chevaux sont directement isolés pour ne pas propager un virus.

Si les contrôles s'arrêtent ici pour les chevaux concourant au national, un second contrôle s'impose aux chevaux des épreuves internationales : "On fait une visite sur l'aptitude à concourir où l'on contrôle l'appareil locomoteur, donc les membres, le dos, on va les regarder se déplacer", explique Thierry Grisard. Il précise : "Si nous avons un doute sur un cheval qui pourrait présenter une boiterie, soit nous l'éliminons directement, soit nous l'examinons de plus près et ensuite nous tranchons."

La visite vétérinaire a duré quatre heures ce mardi.©Loane Carpano

"Nous avons été précurseurs en instaurant un protocole de surveillance du bien-être des chevaux" - Thierry Grisard.

Des visites vétérinaires clés dans la protection du bien-être animal, prôné tout au long de l'événement : "Depuis des années, GL Sport tient vraiment à ce que le bien-être animal fasse partie de l'ADN du salon", souligne Geoffroy de Thoisy. Pour cela, l'équipe est composée à 80% de personnes issues du milieu équin et porte une attention particulière à chaque détail : "Nous avons été précurseurs en mettant un protocole de surveillance du bien-être en place", précise Thierry Grisard. Il poursuit : "Nous portons une attention particulière sur la qualité des sols afin qu'ils soient les plus confortables possible, nous avons des boxes qui sont grands, nous avons énormément de surfaces de travail pour que les chevaux aient la liberté de s'ébattre un peu." Une période de tranquillité de six heures est également à respecter au sein des boxes : "La nuit, les lumières doivent être éteintes et les écuries doivent rester calmes", précise le vétérinaire.

Les chevaux défilent les uns après les autres sous l'oeil de Thierry Grisard. ©Loane Carpano

Depuis 2024, un coordinateur bien-être est également déployé sur l'événement pour veiller au respect des équidés : "Mon rôle est de coordonner toutes les problématiques de la "bien traitance", de constater d'expliquer aux gens et de les aider à trouver des solutions en cas d'anomalies constatées", explique Richard Corne, coordinateur bien-être d'Equita Lyon.

"Ici, vous avez la chance de pouvoir rencontrer les meilleurs cavaliers du monde dans les allées"

A l'issue des dernières préparations, l'événement ouvrira ses portes au public mercredi 29 septembre dès 8 h. Les épreuves nationales et internationales se succèderont ensuite sur les différentes pistes du salon. Sont attendus la crème des cavaliers dont, les n°1 mondiaux en CSO et en dressage, le médaillé olympique Olivier Perreau, ou encore le français Roger Yves-Bost. Mais aussi, des cavaliers amateurs et poney : "C'est de réussir à allier ces grands cavaliers avec des cavaliers amateurs qui fait la force de l'événement depuis toujours (...) Ici, vous avez la chance de pouvoir rencontrer les meilleurs cavaliers du monde dans les allées, et ça ça n'arrive qu'à Equita", termine Geoffroy de Thoisy.

L'événement est ouvert du 29 octobre au 2 novembre sous présentation d'un billet disponible en ligne ou sur place.

Roger Yves-Bost en piste à Equita Lyon ©PSV

Dermatose nodulaire :

En raison de l'épisode de dermatose nodulaire touchant actuellement certaines régions françaises, un protocole sanitaire est mis en place pour l'événement. Afin d'éviter de transporter des mouches infectées par la maladie bovine, tous les camions entrant sur le site d'Eurexpo sont désinsectisés et désinfectés. Le site se trouvant en zone contaminée, a lui aussi été entièrement désinsectisés avant Equita Lyon.

