Equita Lyon : vitrine d'une région AURA dynamique

Cette année, l'international Equita Lyon souffle sa 30ème bougie, un événement phare du domaine équestre, vitrine d'une région Auvergne-Rhône-Alpes dynamique dans le secteur.

30 ans déjà, que le salon du cheval de Lyon, Equita en met plein les yeux à tous les acteurs du monde équestre. Un rendez-vous incontournable rythmé par la venue de cavaliers du monde entier, et d'acteurs de tous les secteurs de l'univers équin.

"Chaque année, des milliers de personnes repartent d'Equita Lyon avec des étoiles dans les yeux. Ce salon permet de mêler des cavaliers olympiens, à des cavaliers clubs et amateurs, il y en a pour tous les goûts, tous les âges et pour tous les niveaux", affirme Jacques Navarro, président du comité d'équitation Auvergne-Rhône-Alpes.

Epreuves club présentes à Equita Lyon

Un salon qui accueille cette année encore de beaux moments sportifs, tels que des étapes de coupe du monde FEI de dressage, saut d'obstacle et d'attelage. L'occasion d'assister aux tours de la crème française, dont celles d'athlètes de prestige, tels que Simon Delestre, Kevin Staut, Steve Guerdat. Ou encore des médaillés olympiques de cet été, Julien Epaillard, Simon Delestre et Olivier Perreau.

Une région AURA dynamique

Si la région AURA est deuxième nationale en termes de nombre de licenciés, le président du comité régional d'équitation, souhaite continuer sur cette lancée en maintenant le chiffre de primo-licences, "avec la diversité des sports proposés aux enfants, il est important de consacrer nos efforts à cette primo-licence, afin de fidéliser un public et de garder un chiffre stable de licenciés", affirme Jacques Navarro.

80 000 licenciés, dispersés dans plusieurs départements, mais pas forcément de manière égale, avec un centre de la région plutôt dynamique. Tandis que les départements aux extrémités, tels que le Cantal, peinent à se développer, de par leurs espaces montagneux, favorisant l'équitation de tourisme.

Au niveau des disciplines pratiquées, les chiffres nationaux ne mentent pas, l'engouement se trouve autour du saut d'obstacle. Un engouement d'autant plus marqué en Auvergne-Rhône-Alpes, région accueillant de nombreux concours de CSO, et de grandes écuries spécialisées dans le domaine. "La discipline la plus pratiquée en AURA est le CSO, mais nous essayons de développer et de dynamiser d'autres domaines, tels que le dressage, le hunter, le western et l'equifun", affirme Jacques Navarro. Un développement plus compliqué pour le concours complet, pratique nécessitant de grands terrains dédiés et de grandes infrastructures.

Un domaine qui se développe grâce à des accompagnements budgétaires conséquents de la part de la région, avec plus de 10 millions d'euros consacrés à la filière équine, de 2023 à 2027.

Equita Lyon comme vitrine de ce dynamisme

Plus gros salon équestre français et européen, Equita Lyon permet chaque année à la région de rayonner et de mettre en lumière son secteur équestre sous toutes ses formes. Un événement qui fait rêver et qui permet de maintenir l'engouement autour de ce monde fascinant, selon Jacques Navarro, "chaque année, les enfants repartent avec des étoiles pleins les yeux du salon, cela permet de maintenir une belle énergie autour des sports équestres. Après un événement comme celui-ci, ils sont boostés et s'impliquent encore plus dans leurs pratiques" poursuit-il.

Equita Lyon, permet également de mettre en lumière le patrimoine riche de la région. Une Auvergne-Rhône-Alpes, pourvue de grands élevages, ayant mené à la naissance de chevaux olympiens. Mais également d'un pôle de santé exceptionnel, avec des vétérinaires qualifiés sur tout le territoire.

