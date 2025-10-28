Selon une étude d’Holidu, les dix stations de ski les moins chères d’Europe sont françaises. Artouste-Laruns arrive en tête avec un coût journalier moyen de 43,50 euros.

Par l'intermédiaire d'un communiqué publié en ce mois d'octobre, le moteur de recherche Holidu a dévoilé son Top 10 des stations de ski européennes les plus abordables selon les coûts journaliers. Les stations françaises prennent possession du classement. En effet, sur les 10 lieux les plus économiques… 10 sont français. En tête de liste, la station d'Artouste-Laruns (Pyrénées) avec un coût quotidien de 43,50 euros. Lans en Vercors (44,20 euros) et Reallon (45 euros) complètent le podium.

Dans ce communiqué, Holidu dévoile également son classement des stations de ski les plus onéreuses. Surprise, la Suisse n'apparaît pas dans le top 3. En effet, c'est l'Autriche qui prend la première et la troisième place avec ses stations d'Obergurgl-Hochgurgl (287 euros/ jour) et d'Obertauern (276,5 euros). Une station italienne se glisse entre les deux, celle Cortina d'Ampezzo dans les dolomites avec un coût journalier avoisinant les 280 euros.

A noter qu'uniquement les stations comportant plus de 20 kilomètres de pistes ont été inclus dans ces classements.