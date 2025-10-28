Actualité
Pizza cosy
©Facebook/Pizza Cosy

Loire : Pizza Cosy fête ses 15 ans, des animations prévues

  • par Romain Balme

    • Née à Saint-Étienne, Pizza Cosy célèbre ses 15 ans. Pour marquer l’événement, la marque lance une tournée d’animations et une création inédite à la praline, créée avec la maison Pralus.

    Fondée par deux amis originaires de Saint-Etienne, Pizza Cosy souffle ses 15 bougies. L'entreprise spécialisée dans la restauration rapide à thème compte à présent 73 enseignes dans l'Hexagone, et près de 800 collaborateurs. Preuve que la marque continue de séduire les franchisés, puisque huit à dix nouvelles pizzérias ouvrent leurs portes chaque année.

    Fière de son développement, Pizza Cosy matérialise cela avec l'expansion de son site de 3500 m2 situé à Sorbiers (Loire). Ce bâtiment abrite la cuisine centrale où sont pensées toutes les recettes. Coût total du projet : 5 millions d'euros. C'est donc à cet endroit que le coeur de Pizza Cosy bat, avec à sa tête Carla Ferrari, cheffe exécutive du réseau et ancienne candidate de TopChef en 2023.

    Pour célébrer ses 15 ans d'existence, la marque organise plusieurs animations tout au long du mois de novembre. En effet, du 13 au 20 novembre, cinq villes seront au coeur de l'évènement. Parmi elles, une heureuse élue rhodanienne, Décines. L'occasion pour les clients de profiter par exemple de lots à remporter par tirage aux sorts, ou d'un merchandising conçu pour l'occasion. Enfin, une nouvelle recette est dévoilé pour l'occasion, la "Pralinez-moi" en collaboration avec la pâtisserie Pralus. Cette nouvelle création prend la forme d'une calzone… à la praline.

