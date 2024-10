La grande épopée d'Equita Lyon : 30 ans au galop

Pour célébrer les 30 ans d’Equita Lyon, le plus grand rendez-vous équestre d’Europe, notre prochain numéro proposera un dossier spécial sur la filière équine en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sports équestres, spectacles, équitation western, démonstrations, animations, exposants… Il y a toujours quelque chose à vivre à Equita Lyon, le Salon du Cheval de Lyon, et au Longines Equita Lyon, Concours Hippique International. Cette année, les 140 000 m2 de la plus grande écurie éphémère d’Europe, à Eurexpo, accueilleront une nouvelle édition du 30 octobre au 3 novembre, marquant les 30 ans de cet événement devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'équitation et les familles.

Le nombre de chevaux multiplié par sept en 30 ans

De 500 chevaux en 1995, 200 exposants et éleveurs présents, 3 000 places de tribunes et 42 000 visiteurs, le salon est passé en 2023 à près de 3 500 chevaux, plus de 800 exposants, 7 000 spectateurs en tribune et plus de 191 000 spectateurs. L’édition anniversaire promet de grands moments de célébration, avec des surprises pour tous les visiteurs, comme le promet l'organisation.

Un focus, dans notre prochain numéro, sur la filière équine en Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion de cet anniversaire, Lyon Capitale vous proposera dans son prochain numéro un dossier spécial sur la filière équine en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dossier reviendra sur l’évolution d'Equita Lyon, ainsi que sur les initiatives régionales en faveur du bien-être et de la santé des chevaux, avec un focus sur le cluster CESQUIN à Lyon, unique en son genre en France.

Vous pourrez retrouver l’intégralité de ce dossier dans notre prochain magazine.