Équita Lyon : la fièvre de l'équitation western

Du 30 octobre au 3 novembre, le salon du cheval Équita Lyon, vous plonge au coeur des grands espaces américains, avec un pôle entièrement dédié à la pratique de l'équitation western. Un domaine de plus en plus influent, attirant chaque année de nombreux spectateurs à Eurexpo.

Pratique venue tout droit des Etats-Unis, d'abord utilisée dans un cadre professionnel afin de permettre aux cow-boys de rallier leur troupeau, l'équitation western est devenue au fil des ans une branche influente du monde équestre européen.

Si les santiags sont désormais une paire de chaussures tendance à avoir dans sa garde-robe, il ne faut pas en oublier leurs origines, directement liées à celle de l'équitation western. Un petit détail qui en dit beaucoup sur l'influence prise par le monde des cow-boys ces dernières années. "Depuis quelques temps, il y a un énorme engouement autour du domaine, que ce soit côté mode, musique, ou encore artistique" affirme Christine Rigollet, responsable du pôle western d'Equita Lyon. Une admiration, venue selon elle "d'une pratique qui fait rêver, et qui permet de voyager au sein des grands espaces américains."

Paddock d'une épreuve de Western à Équita Lyon

Dix-huit disciplines reconnues

Parmi le large panel de disciplines, dix-huit sont officiellement reconnues et déclinées sous forme de compétition. Les plus connues, étant les épreuves de ranch, de reining, ou encore de barrel, épreuve de vitesse où les cavaliers et leur monture doivent slalomer entre des tonneaux le plus vite possible.

Des disciplines complémentaires qui peuvent être pratiquées par un seul et même cheval, contrairement à celles, plus classiques, telles que le CSO ou le dressage.

"Run for a million", une épreuve américaine à Lyon

Si les compétitions western sont proposés depuis quinze ans à Équita Lyon, ce n'est que récemment que de grandes courses ont poussées les portes du salon.

Parmi celles-ci, une sélection pour la fameuse course américaine "Run for a Million", permettant aux coureurs européens de se qualifier à l'épreuve de reining, sans avoir à se rendre sur le sol états-unien. Une nouvelle qui réjouit autant les cavaliers que les spectateurs. "Ce genre d'événement permet d'attirer un public plus large, la plupart des personnes qui visitent Équitation Lyon sont curieux face à ces disciplines plus particulières" affirme Christine Rigollet.

Des disciplines en plein essor, que le président du comité d'équitation d'Auvergne-Rhône-Alpes, Jacques Navarro, souhaite continuer de développer.